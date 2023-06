E’ morto Silvio Berlusconi: aveva 86 anni

ALTRE NOTIZIE – È morto all’età di 86 anni Silvio Berlusconi. Stamani alle 9.30 il leader di Forza Italia, presidente del Monza ed ex patron del Milan, se n’è andato dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele.

I valori di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo, non accennavano a migliorare, poi il precipitare della situazione.

I figli erano corsi questa mattina in clinica per l’ultimo saluto al padre, che non ce l’ha fatta. Con lui scompare un pezzo della storia italiana, politica, imprenditoriale e sportiva.

Fonti: Corriere.it / Repubblica.it