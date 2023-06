“ON AIR!” – ROSSI: “Aouar grande colpo”, LO MONACO: “Scamacca l’attaccante giusto per la Roma”, CORSI: “Può andar bene solo come riserva”, PUGLIESE: “Nzola e Icardi fuori dalla lista di Pinto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’ingaggio di Aouar? Era un giocatore inseguito da diversi club europei, anche importanti. Lui ha giocato solo nel Lione, lo conosce bene Rudi Garcia, di lui si parlava come uno dei centrocampisti emergenti più interessanti d’Europa. Poi quest’anno ha avuto un infortunio che ne ha limitato tantissimo lo sviluppo. Grande colpo, perchè arriva a parametro zero, ha 25 anni, e ha dimostrato che nel calcio europeo ci sta bene. E’ un giocatore che sa dare la palla, vede il taglio e ti dà la palla sulla corsa, non ne abbiamo tanti così. La Roma al momento ha Matic, Cristante, Pellegrini, Aouar e Bove. Numericamente forse ne manca uno, resta da capire che giocatore sta cercando la Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Aouar lo avesse preso una squadra di alto livello ora avrebbero scritto che è una grande operazione, che avrebbe cambiato il volto del centrocampo di quella squadra. Lo prende la Roma e tutti a dire: “Eh ma è rotto, se non era rotto te lo facevano prendere a te…“…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Scamacca? Con tutto il rispetto, ha avuto dei problemi… stima personale per il ragazzo, ma che ricominciamo? Un attaccante forte la Roma non lo può prendere? Scamacca va bene come riserva, se prendi uno forte e Scamacca ok, ma non puoi presentarti l’anno prossimo con Scamacca e Belotti… Aouar? Bravi, complimenti a tutti, sembra un ragazzo molto serio, poi vedremo come sa giocare a pallone…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Aouar a zero è un’opportunità importante. E’ un giocatore di qualità, che l’anno scorso ha giocato solo 19 partite e questo va detto. Ma è un giocatore di fantasia, ha piede, ha visione di gioco, e può dare verticalità e linee di passaggio per la transizione. E’ un acquisto positivo e la società va applaudita. La cosa che mi ha sorpreso, al di là dell’italiano per cui gli va fatto tanto di cappello, è che la Roma ci stava parlando da un anno e quindi Pinto ci ha lavorato da tempo. N’Dicka? Voglio essere scaramantico, ma lo considero già della Roma, da quello che so non dovrebbero esserci problemi. N’Dicka è stato importante nella vittoria dell’Eintracht dell’Europa League. E’ uno forte fisicamente, ma non è lento, con lui è davvero una difesa di giganti… Attaccante? Nzola lo possiamo togliere dalla lista, così come Icardi…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Scamacca è nel mirino di diverse squadre, e interessa anche alla Roma. E’ un giocatore che può essere preso in prestito, e questo alletta la Roma. Come caratteristiche è il giocatore giusto, anche se al West Ham non ha fatto una grande stagione. Secondo me sarebbe un acquisto intelligente, anche per l’età. E in più è anche un tifoso romanista…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “La Roma avrebbe bisogno di un giocatore che sa difendere palla. A me Scamacca è sempre piaciuto, ma deve ancora esplodere, ma come base è un bel giocatore. Forte fisicamente, dentro l’area sa muoversi, gli manca continuità. Questo con Mourinho è difficile non metterla in pratica: verrebbe sempre sollecitato, e sotto questo aspetto può solo migliorare. Come numeri che vuoi dirgli: destro, sinistro, colpo di testa, sa lavorare il pallone, lo sa difendere, poi però serve continuità…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Aouar? Quando prendi un giocatore ti chiedi sempre se è forte. La carriera parla per lui. Mi è molto piaciuto che si è presentato tutto caruccio, elegante. Poi però dovremo capire come sarà inserito tatticamente. E’ una mezzala, non un mediano. Il suo ingaggio apre un discorso tattico. L’interessamento per Tielemans era reale, secondo me la Roma sta cercando di mettere qualità in mezzo al campo. E siccome si cercherà di prendere anche Frattesi, io sogno una squadra con Dybala, Pellegrini, Aouar, Frattesi…giocatori che sanno trattare il pallone…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Possiamo dire che a oggi, 12 gugno, con Abraham infortunato e Belotti che non ha i requisiti giusti per essere il centravanti titolare, il terzetto d’attacco è Pellegrini e Aouar con Dybala falso nove…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Voto ad Aouar? Potrebbe essere l’alternativa di Mkhitaryan dell’anno scorso, e questo può essere un ruolo fondamentale. Ha interrotto la sua crescita per degli infortuni, e questo fa allarmare un pochettino. Spero possa avere la continuità che è mancata a Wijnaldum, l’uomo giusto per il cambio di passo a metà campo che invece ti è venuto meno… Scamacca? Serve uno che sappia fare gol, io ripeto, prenderei subito Icardi. Altrimenti devi trovare una soluzione alla Jovic, un giocatore che arriva in prestito di un anno, ma che ti garantisca di avere una sicurezza là davanti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Scamacca profilo da Roma? Mah, non lo so. Al di là del papà che ha sfasciato tutte le macchine a Trigoria, il problema è che Scamacca mi sembra buono, ma non buonissimo. In Premier ha fatto solo tre gol, ha fallito, Moyes lo aveva già bocciato. E’ un giocatore che deve dimostrare tanto, non sono convinto, secondo me la Roma deve pretendere qualcosa di più…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Aouar secondo me è un ingaggio molto intelligente, che può diventare un grande colpo se sta bene fisicamente. Il giocatore c’è, lo volevano tutti, poi ha avuto dei problemi fisici che lo hanno limitato. N’Dicka? La Roma cederà probabilmente Ibanez, e il francese lo può sostituire. Il mercato a zero offre grandi opportunità per chi le sa cogliere. Il problema di Scamacca è che la Roma ha bisogno di un giocatore pronto, e andare a prendere un altro infortunato non mi sembra una mossa intelligente. Serve un giocatore che possa giocare anche assieme al centravanti. Secondo me Scamacca non è il giocatore più adatto alla Roma…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Scamacca è un giocatore inespresso, in più ha delle condizioni fisiche che lo renderebbe un errore metterlo sotto contratto. Non è quello di cui ha bisogno la Roma. Alla Roma serve uno che segna, un assegno circolare, uno che sai che quei gol li fa. E questo profilo non è Scamacca…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!