E’ una Roma più forte, grandi meriti a Petrachi. Fonseca non ha più alibi, ma adesso ha il diritto di lavorare in pace

PENSIERI SPARSI DELLA SERA – Il mercato non sarà stato perfetto, ma la Roma uscita fuori dall’ultima campagna acquisti è più forte di quella dell’anno scorso. La squadra, di fatto, ha perso solo Under e Kluivert, due giocatori che non hanno fatto mai davvero la differenza. Al loro posto è arrivato Pedro, uno che da solo vale molto più dei due messi insieme. Senza contare che, in aggiunta, sono stati inseriti in squadra anche Kumbulla e Borja Mayoral.

Non solo. Quest’anno la Roma avrà a pieno regime Ibanez, Villar e Carles Perez, tre giovani interessantissimi arrivati a gennaio e che hanno sulle spalle qualche mese importante di apprendistato. A tal proposito è doveroso un piccolo inciso: seppur discutibile come comunicatore, il mercato fatto lo scorso anno da Petrachi è stato davvero di livello. E forse una seconda chance l’avrebbe meritata.

Detto questo, la Roma che si presenta ai nastri di partenza deve giocarsi un posto tra le prime quattro. Senza se e senza ma. Giuste le perplessità inziali su Fonseca, che ha commesso e continua a commettere qualche errore. E chi è che non li fa. Ma una decisione sul tecnico andava presa, nel caso, prima dell’inizio della stagione. Ora non ha più senso metterlo in discussione a ogni partita.

La Roma ha cominciato bene questa stagione, i risultati stanno arrivando, e il portoghese ha diritto di giocarsi le sue chance senza essere continuamente messo sulla graticola. I risultati per ora parlano a suo favore, anche se la squadra deve ancora sistemare più di qualcosa dietro.

Tempo fa, se vi ricordate, molto prima che uscissero fuori certe voci, avevo scritto: “Via Fonseca, ma solo per Allegri”. E siccome l’allenatore toscano sembra essere stata poco più di una semplice illusione, è giusto continuare con il portoghese. Che stavolta non può avere alibi: con un anno di lavoro alle spalle e con una squadra più forte, adesso deve essere lui il valore aggiunto di questa Roma.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net