AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

Queste tutte le ultimissime di lunedì 19 ottobre 2020:

Ore 15:30 – Il bellissimo gol messo a segno da Carles Perez, prodotto del vivaio dei catalani, ha scatenato la stampa spagnola: “Un altro crack della Masia che non hanno voluto far esplodere: un grande scandalo“, titola infatti AS che poi aggiunge, “Perez ha dovuto lasciare il Barcellona per trovare un’occasione che a Roma sembra avere. Ha chiuso il successo dei giallorossi con un gran gol”.

Ore 14:00 – Buone notizie dall’infermieria di Trigoria: Rick Karsdorp è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina. Scarico per tutti i calciatori impegnati ieri contro il Benevento.

Ore 13:30 – Bruno Peres è stato a un passo dallo Spartak Mosca esattamente due giorni fa. La Roma era d’accordo con i russi, poi il dietrofront dei giallorossi che hanno preferito trattenere il brasiliano fino a gennaio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:50 – Alessandro Florenzi sembra voler rispondere alle parole di Fonseca che, in conferenza stampa, aveva raccontato come sia stato il terzino a voler andare al PSG: “Ama la verità, ma perdona l’errore“, ha scritto il giocatore su Instagram citando Voltaire.

Ore 11:00 – Stando a quanto riferisce La Stampa, non è affatto tramontata la pista Jonas Boldt nonostante le recenti dichiarazioni del tedesco. Il ds incontrerà in settimana i Friedkin e dunque resta in corsa.

Ore 10:30 – Il prossimo direttore sportivo lo deciderà Luis Campos. Lo ribadisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Sarà un esperto di scouting, con Fienga che guiderà ancora le operazioni di mercato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:10 – Fonseca continua ad essere in bilico. A Trigoria, scrive oggi Il Tempo, è ormai scontro aperto con Fienga: ne resterà solo uno. Deciderà Friedkin. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:55 – Vista la positività al Covid-19 di Riccardo Calafiori, la Roma rimarrà in isolamento fiduciario, in ritiro a Trigoria, all’interno del centro tecnico Fulvio Bernardini, dove prepareranno i prossimi incontri. Mercoledì ci sarà la partenza per Berna dove giovedì ci sarà l’esordio in Europa League contro lo Young Boys.

Ore 9:30 – Nonostante i gol e i sorrisi di ieri, Edin Dzeko potrebbe partire a gennaio qualora non accettasse la spalmatura dell’ingaggio. Lo rivela oggi Il Messaggero. Inter o Premier sull’attaccante. Alla Roma arriverebbe Milik. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

