Il Messaggero: “Dzeko può partire a gennaio: Inter o Premier. Per la Roma pronto Milik”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non sono bastati i gol e i sorrisi ritrovati per scacciare via tutte le voci sul futuro di Edin Dzeko. Questa mattina infatti “Il Messaggero” titola: “Edin può salutare a gennaio: Inter o Premier“.

Il giornale racconta come, nonostante il centravanti sembra aver ritrovato serenità, l’ipotesi di una sua partenza durante il prossimo mercato sia ancora possibile soprattutto qualora il giocatore non accettasse di spalmare il suo ingaggio come vorrebbe la Roma.

L‘Inter tra le italiane è la più interessata al momento, ma anche in Premier League qualche società si è fatta viva dopo il fallimento della trattativa con la Juventus. Nel caso di una partenza di Dzeko, il suo sostituto sarebbe Arkadiusz Milik, che aveva già detto sì alla Roma in estate.

Fonte: Il Messaggero