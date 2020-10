ROMA-BENEVENTO 5-2, Leggo: “Questa squadra ha due campioni”, Il Messaggero: “Partita della svolta”, Gazzetta: “Piace il nuovo che avanza”, Corsport: “Roma da circo”

AS ROMA NEWS – La Roma torna alla vittoria all’Olimpico battendo per 5 a 2 il Benevento in una serata che si è fatta apprezzare soprattutto per le giocate degli attaccanti giallorossi. Li esalta questa mattina l’edizione di Leggo (F. Balzani) che parla specialmente di “due campioni” che nei momenti difficili riescono a tirare fuori dai guai i propri compagni.

“Il primo è Pedro che, dopo la perla di Udine, si è ripetuto pareggiando il match e prendendo per mano i compagni per tutta la partita. L’altro è Dzeko che ritrova gol e sorrisi (è a -3 da Amadei per il podio di tutti i tempi) dopo un mese difficilissimo. Il bosniaco ne segna due, su assist al bacio di Mkhitaryan e alza le braccia al cielo prendendosi gli applausi dei mille dell’Olimpico“, scrive il giornale.

Usa torni entusiastici anche Il Messaggero (U. Trani) che nel pezzo “Roma, manita alla spagnola” racconta come “la notte passata davanti a Dan e Ryan Friedkin potrebbe diventare quella della svolta: si esaltano i big giallorossi. Decisivi Pedro e Mkhitaryan. E soprattutto Dzeko che ritrova gol (doppietta) e sorriso“. La squadra però dimostra anche le solite fragilità difensive: nelle 42 gare da quando Fonseca siede sulla panchina giallorossa, il club capitolino non ha mai chiuso per due partite di fila con la porta inviolata.

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), parla di una Roma che ha “spazzato via” il Benevento davanti a Dan Friedkin che, omaggiato dal pubblico in tribuna con un applauso, ha risposto con un inchino. “E se il nuovo che avanza piace, sono i senatori a decidere il match”, scrive il quotidiano.

Per il Corriere dello Sport invece è una “Roma da circo”. La squadra subisce, recupera, viene ripresa e poi ne fa altri tre: brividi e show.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport