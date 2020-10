Roma-Benevento 5-2, le pagelle dei quotidiani: Pedro “batte” Dzeko. Serata storta per Ibanez, qualche insufficienza anche per Santon

AS ROMA NOTIZIE – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma che ieri sera hanno battuto per 5 a 2 il Benevento.

Spiccano le insufficienze a Santon e Mancini da parte de Il Messaggero. Anche Il Tempo boccia il terzino destro. Tutti invece premiano Pedro, migliore in campo di un pelo su Dzeko. Molto positivi anche Mirante e Spinazzola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. Pugliese)

Mirante 6,5; Santon 6, Mancini 6, Ibanez 5,5, Spinazzola 6,5; Cristante 6,5, Veretout 6; Pedro 7, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7.5. Subentrati: Villar 6, Peres 6, Perez 6,5, Mayoral sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

LA REPUBBLICA (E. Sisti)

Mirante 6,5; Santon 6, Mancini 6, Ibanez 5,5, Spinazzola 6,5; Cristante 6, Veretout 6; Pedro 7, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 7. Subentrati: Villar 6,5, Peres sv, Perez 7, Mayoral sv, Kumbulla 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Mirante 7,5; Santon 6, Mancini 6,5, Ibanez 5, Spinazzola 6,5; Cristante 6,5, Veretout 5,5; Pedro 7,5, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Villar 6,5, Peres 5,5, Perez 7, Mayoral sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (A. Austini)

Mirante 6,5; Santon 5,5, Mancini 6, Ibanez 5,5, Spinazzola 7; Cristante 7, Veretout 6; Pedro 7,5, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Villar 6,5, Peres 6, Perez 7, Mayoral sv, Kumbulla 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Mirante 7; Santon 6, Mancini 6, Ibanez 5,5, Spinazzola 6,5; Cristante 6,5, Veretout 5,5; Pedro 7, Pellegrini 6, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Villar 6,5, Peres 6, Perez 7, Mayoral sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL ROMANISTA (D. Lo Monaco)

Mirante 7; Santon 6, Mancini 6,5, Ibanez 6, Spinazzola 6,5; Cristante 7, Veretout 6; Pedro 7,5, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Villar 6,5, Peres 6, Perez 6,5, Mayoral sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (A. Angeloni)

Mirante 6,5; Santon 5,5, Mancini 5, Ibanez 5,5, Spinazzola 6,5; Cristante 6, Veretout 6; Pedro 7,5, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 8. Subentrati: Villar sv, Peres sv, Perez 6,5, Mayoral sv, Kumbulla sv. Allenatore: Fonseca 6.