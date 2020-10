Retroscena Bruno Peres: due giorni fa è stato a un passo dallo Spartak Mosca, poi il dietrofront dei giallorossi

AS ROMA NEWS – Bruno Peres è stato ad un passo dal salutare la Roma. Lo rivela in questi minuti il portale “Tuttomercatoweb.com” che racconta come il club giallorosso aveva raggiunto un accordo qualche giorno fa con i russi dello Spartak per il trasferimento del brasiliano a Mosca.

In Russia infatti il mercato è stato aperto fino al 17 ottobre, due giorni fa, quando al fotofinish è saltato l’affare. Roma e Spartak infatti avevano appianato le divergenze sulla valutazione del terzino destro, in scadenza di contratto a giugno 2021.

Da Trigoria la richiesta iniziale per la cessione di Bruno Peres era di 2 milioni di euro, ma poi è stata accettata la proposta di 500 mila euro da parte dei russi. Proprio quando sembrava tutto fatto, il dietrofront dei giallorossi.

La Roma ci ha ripensato, forse anche considerando gli acciacchi di Karsdorp, e ha preferito trattenere il brasiliano almeno fino al mercato di gennaio, quando sarà possibile sostituire Bruno Peres con un altro terzino destro.

Fonte: Tuttomercatoweb.com