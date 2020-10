Fonseca in bilico nonostante la vittoria. E’ scontro aperto con Fienga: ne resterà solo uno

AS ROMA NEWS – La Roma vince largamente sul Benevento, ma nonostante il 5 a 2 di ieri sera la posizione di Fonseca resta sempre traballante. Almeno secondo alcuni giornali oggi in edicola che continuano a descrivere la situazione dentro Trigoria decisamente in fibrillazione.

Tante cose potrebbero accadere nei prossimi giorni, con i Friedkin al lavoro per ristrutturare i quadri dirigenziali del club. Di sicuro arriverà un direttore sportivo, ma è probabile che venga inserita anche una figura che faccia da raccordo tra squadra e società. E questa rivoluzione potrebbe comportare delle grosse novità anche dal punto di vista sportivo.

Stando a quanto scrive oggi “Il Tempo” (T. Carmellini) è in corso a Trigoria una battaglia a viso aperto tra l’allenatore Paulo Fonseca e il Ceo giallorosso Guido Fienga. “Ne resterà solo uno”, racconta il quotidiano romano. Ora bisognerà vedere a chi Friedkin darà più ascolto.

Anche “La Stampa” (M. De Santis), racconta di un Fonseca non ancora al sicuro. “Chissà se il portoghese resisterà fino all’arrivo del prossimo direttore sportivo“, scrive il giornale. In settimana intanto sono previsti nuovi contatti tra i Friedkin e Jonas Boldt, che a quanto pare non sembra ancora uscito dai radar del club capitolino.

Fonti: Il Tempo / La Stampa