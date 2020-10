“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Scontro Fonseca-Fienga? Così si rovina la stagione”, PRUZZO: “Se la Roma vince a Milano diventa la mina vagante”, PIACENTINI: “Quei tre lì davanti hanno una qualità clamorosa”, ROSSI: “Tutto normale, non c’è motivo di esaltarsi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Quello che è successo ieri è tutto abbastanza normale, non c’è bisogno di esaltarsi, perchè si esagera sia in un senso che nell’altro. E’ stata una partita molto divertente per chi ama il calcio. Caprari ieri è sembrato un ex al veleno ed è una cosa che non capisco, dovrebbe essere grato alla Roma. Semplicemente non era un giocatore da Roma. L’atteggiamento che ha avuto ieri è proprio da ex al veleno, segna un gol, che non è nemmeno un gol suo, e fa quella risata… Che poi non si sono imparati che dopo queste esultanze scomposte con le quali vogliono mandare messaggi, poi alla fine perdono sempre…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Pensate che oggi la partita potrebbe finire in secondo piano. Dovremmo parlare della doppietta di Dzeko, che anche ieri si mangia un gol, ma lui non potrà mai essere un problema tecnico per la Roma. Fino all’anno scorso era l’unico fuoriclasse che aveva la squadra, ora invece ne ha due o tre. Quello che però mi sorprende è che, prima della partita, ho sentito dire da Mangiante che per Fonseca era l’ennesimo test, che erano ai ferri corti con la dirigenza, che la società non aveva gradito quelle parole in conferenza… Mangiante è un signore perbene, e non discuto quello che riporta, semmai c’è che qualcuno glielo dice prima della partita…ragazzi… Il Tempo oggi racconta di uno scontro aperto tra Fonseca e Fienga e che sarà Friedkin a decidere. Signori, se è così si rischia di rovinare una stagione…così non si va avanti…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Cristante ha una duttilità pazzesca, ha un bel piede, ha un gran fisico. Per me in una rosa è perfetto. Però niente, se parli di Cristante è un reato… Questa guerra tra il dirigente massimo della Roma e l’allenatore è una cosa folle. Così si rovina la stagione. Certo che se sventoli sotto al naso dei tifosi la possibilità di prendere Allegri è facile, ma non viene detto però che Allegri non ci pensa per niente a venire alla Roma. E’ la stessa cosa di Conte, ed è sempre lo stesso che ci ha provato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ stata una Roma che ha fatto 5 gol al Benevento grazie ai singoli. Pedro e Dzeko hanno cambiato le sorti di una partita a tratti bruttissima, e anche pericolosa per la Roma fino al 70esimo. Poi la Roma nei singoli è molto più forte, e a parità di allenatori, chiaramente vince la squadra più forte. Ma lo avete sentito Pedro che ripete sempre: “Vinciamo lo scudetto“, ma avete notato il campionato? Avete visto la Juve, avete visto Milan e Inter? Vedremo come andrà a finire questo campionato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Borja Mayoral dall’inizio contro lo Young Boys? Ieri è sembrato un pesce fuor d’acqua, non l’ha toccata mai…farlo partire titolare mi sembra strano. Ieri quei tre lì davanti a un certo punto si stavano proprio divertendo. Una qualità clamorosa tra Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Poi dici del livello del campionato italiano: lo spagnolo ha già fatto più gol che in tutto l’anno al Chelsea…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Contro lo Young Boys secondo me devi far riposare due dei tre lì davanti, uno proprio dall’inizio, e l’altro magari lo fai uscire al 60esimo…Occhio che lo Young Boys è una squadra organizzata, è ovviamente inferiore, però devi correre se vuoi portare a casa il risultato… Per me la Roma non è ancora tra le prime quattro, e per me non lo è nemmeno il Milan…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Per me Mirante, con Pedro e Dzeko, è stato uno dei migliori in campo. Non è un bel segnale perchè giocavi in casa col Benevento, ma io l’ho visto sempre molto reattivo, forse giusto sul primo gol non lo è stato, ma era a freddo… Questo segmento iniziale ci dice che i valori delle squadre sono mischiate, ma non credo durerà per sempre. Alla fine Juventus e Inter torneranno a essere le migliori, vedremo l’Atalanta avrà incostanza di rendimento. Sulle altre ci sono dubbi grossi, il Milan vedremo se regge, e quell’altra squadra è finita nei bassifondi… Il cambio di modulo? A me piace un allenatore che sa cambiare e che non si fissa su concetti inderogabili che poi ti portano alla rovina…”

Marco Juric (Rete Sport): “La personalità di Mirante dà sicurezza a tutto il reparto. A oggi la classifica dice che la Roma ha gli stesi punti dell’Inter, candidata allo scudetto, e un punto sotto al Napoli che è stato scintillante… E chissà che quel punto di Verona possa esserci ridato… Il tasto dolente della Roma di Fonseca è che non vince mai contro le squadre di cartello, e ora mi aspetto e spero che lunedì si possa dare una sterzata a questo trend…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha fatto quello che doveva fare… Fonseca secondo me sta cercando di accontentare tutti, ecco perchè ieri ha provato anche il centrocampo a tre. Se lui riuscisse a inventarsi anche un terzino destro di posizione, allora può davvero giocare con la difesa a 4. due a centrocampo, portando Pellegrini più avanti e i tre senatori davanti… Se la Roma vince a Milano contro il Milan diventa una mina vagante…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Sabato chi ha giocato con la difesa a 3 ha perso. Fondamentale Dzeko, che è stato recuperato. Il Benevento fino al 70esimo ha giocato addirittura meglio, la Roma ha faticato da matti, però poi è venuta fuori la qualità di quei attaccanti e ha giocato solo la Roma. Non è un caso che quelli forti della Roma sono i più anziani, con i giovani non vai sempre lontano…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma è una squadra molto forte dalla cintola in su, e piuttosto debole dalla cintola in giù. Io continuo a pensare che Ibanez non sia all’altezza della Roma… Per me il difensore deve giocare bene tutte le partite, non una sì e una no… Secondo me con Smalling dietro, la Roma diventa una bella squadra eh… L’imperativo è recuperarlo per lunedì e limitare Ibra…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Roma? Guardando il risultato pare che abbia fatto chissà che partita, ma fino al 70esimo ha sofferto parecchio. Non dimentichiamo che il Benevento ha avuto la palla del 3 a 2, se Lapadula la mette dentro non so come va a finire… Poi certo, vale l’articolo quinto: ha ragione chi ha vinto…”

