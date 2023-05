Ecco Aouar: “Non sono da contrasto, mi ispiro a Zidane”. E la Roma ha un piano per tenere anche Wijnaldum

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma comincia a lavorare concretamente per la prossima stagione. Uno degli obiettivi è rendere più completo il centrocampo, che potrà contare ancora su Matic, il cui rinnovo per un altro anno è diventato realtà.

Tiago Pinto ha poi centrato l’acquisto a parametro zero di Houssem Aouar, 25 anni, centrocampista di qualità del Lione che ha deciso di accettare la corte della Roma: per lui contratto quinquennale da due milioni di euro. Si tratta di un trequartista naturale, ma in carriera ha fatto anche la mezzala, il regista e perfino l’esterno alto.

“Non sono uno da contrasto, ma un giocatore elegante. Mi hanno definito un finto-lento, ho buona visione e grande tecnica”. Così si è descritto il franco-algerino, che dice di ispirarsi a Zidane e Juninho Pernambucano, i suoi due idoli.

Intanto la Roma spera di riuscire anche a trattenere Gini Wijnaldum: il centrocampista olandese tornerà al PSG a fine stagione, con i giallorossi che non lo riscatteranno. Il giocatore però non rientra più nei piani del club francese, e le parti lavoreranno alla risoluzione consensuale di contratto.

Solo a quel punto la Roma si rifarà sotto con il giocatore, per provare a prenderlo a parametro zero su nuove basi tecniche ed economiche. Una strategia aiutata dal rapporto profondo che lega i Friedkin ad Al Khelaifi. Un’asse sempre molto attiva, come dimostra la scelta di Lina Souloukou come nuovo Ceo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica