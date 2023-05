Roma in fermento: se Mou lascia serve un sostituto. Il retroscena su Thiago Motta, le piste di Pinto e il sogno dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Trigoria è in fermento, con la dirigenza giallorossa che comincia a prepararsi nel caso in cui Josè Mourinho decidesse di lasciare la Roma a fine stagione con un anno di anticipo rispetto al suo contratto.

Lo aveva già fatto Tiago Pinto, quando a dicembre, davanti alle avances del Portogallo nei confronti dello Special One si era dovuto cautelare prendendo contatti con Thiago Motta, ora al Bologna. Poi Mou ha deciso di restare e non se n’è più fatto nulla.

In estate però le cose potrebbero tornare d’attualità. Bisognerà però capire se la scelta toccherà nuovamente ai Friedkin, come successo in occasione della sorpresa Mou di due anni fa, o se i texani stavolta demanderanno la decisione a Pinto.

In quel caso oltre a Thiago Motta, entrerebbero in corsa anche i profili di Ruben Amorim dello Sporting Lisbona e Roger Schmidt, tecnico del Benfica. Ovvero allenatori che hanno maturato un’esperienza internazionale ma capaci di lavorare con i giovani e più aziendalisti.

Discorso diverso, se la scelta dovesse ricadere sulla proprietà statunitense. Il sogno dei Friedkin rimane un nome importante, uno che non dovrebbe far rimpiangere il portoghese. Ad oggi, l’unico con le physique du role è Conte, pronto a tornare in Italia.

Fonte: Il Messaggero