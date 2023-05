Mou nello spogliatoio della Primavera all’intervallo. Il discorso alla squadra: “Così vinciamo noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Retroscena gustoso quello svelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha raccontato come Josè Mourinho ieri, nel corso dell’intervallo di Roma-Fiorentina Primavera sia entrato nello spogliatoio dei ragazzi per caricarli mentre la squadra era sotto di un gol.

Lo Special One, in accordo con l’allenatore Guidi che ieri era squalificato, ha deciso di parlare ai ragazzi dopo un primo tempo deludente e sotto di una rete: “Vorrei vedere più intensità e ritmo, siate più aggressivi perché la difesa della Fiorentina è debole e potete superarla. Sarà un secondo tempo diverso, credo nella vittoria“, le parole proferite dal tecnico ai giovani calciatori giallorossi.

Parole che sono servite a sbloccare i giallorossi: nella ripresa la Roma è tornata in campo con un piglio diverso, e ha ribaltato la partita grazie ai gol di Pagano e Padula, per il 2 a 1 finale, con Mourinho che ha seguito il secondo tempo dietro la porta della squadra viola, applaudendo i ragazzi al momento delle reti.

A fine partita José è rimasto nell’area hospitality del Tre Fontane per complimentarsi con Guidi e commentare insieme a lui la prestazione. Poi un breve colloquio con capitan Faticanti e il saluto alla squadra prima di lasciare lo stadio. Mou instancabile e decisivo anche con la Primavera.

Fonte: Corriere dello Sport