Ecco Ghisolfi, il ds che non ama apparire: “Grandi giocatori? Preferisco parlare di grande squadra”. Il nigeriano Moffi il suo acquisto più costoso

NOTIZIE AS ROMA – Tutto fatto, o quasi. Florent Ghisolfi viene indicato ormai da tutti come il nuovo direttore sportivo della Roma. Dalla Francia ne sono certi, in Italia si lascia ancora un minimo di spazio a clamorosi ribaltoni last minute a cui i Friedkin hanno abituato.

La cosa strana è che, secondo il Corriere dello Sport, il Nizza non sarebbe stato ancora informato dal suo dirigente dell’addio pronto a consumarsi a fine stagione (in Francia manca solo una partita alla conclusione della Ligue 1). Servirà dunque ancora qualche giorno di pazienza prima dell’annuncio ufficiale.

Intanto però vengono tratteggiati i contorni del dirigente francese, prossimo allo sbarco nella Capitale: Ghisolfi viene descritto come un uomo che non ama apparire, non gradisce le luci della ribalta, ma preferisce agire nell’ombra. Caratteristiche che mal si sposano con la centralità che riveste il direttore sportivo in una piazza molto attenta a questo ruolo come Roma.

In una delle sue rare interviste, Ghisolfi ha parlato così del suo lavoro da ds: “Più che di grandi giocatori preferirei parlare di grande squadra. I parametri principali sono i valori umani del ragazzo poi l’aspetto puramente calcistico legato alle caratteristiche tecnico-tattiche applicata al modello di gioco che l’allenatore vuole portare avanti”.

Nonostante la riservatezza, il francese viene descritto come un uomo molto coraggioso nelle scelte di mercato e a cui piace movimentare la rosa tra acquisti e cessioni. Curiosamente, Ghisolfi ha chiuso entrambe le stagioni al Nizza con un “-33” di saldo passivo tra acquisti e cessioni. Il suo investimento più costoso è stato il centravanti nigeriano Terem Moffi, classe ‘99, che aveva incrociato da collaboratore tecnico al Lorient: lo ha pagato 20 milioni.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo / Transfermarkt.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!