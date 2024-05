“ON AIR!” – LO MONACO: “De Rossi non accetterà passivamente quello che gli verrà dato”, CARINA: “La Roma va dalla parte opposta di Dybala”, ROSSI: “Baldanzi non può essere il suo vice, lo darei in prestito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dybala? Probabilmente il Sabatini ti direbbe: “Ho lui 30 partite l’anno, se in quelle ti fa 15 gol e 7 assist per me il gioco vale comunque la candela“. Secondo me il Ghisolfi di turno invece ti dice: “Se io devo avere un giocatore che ti fa 15 gol e 7 assist in 30 presenze, io preferisco uno più giovane che mi costa molto meno, e che i 15 gol e i 7 assist me li fa in 50 partite“. Così hai lo stesso contributo numerico, ma come presenza è altro, e questo comporta una valorizzazione del suo cartellino…Dybala è un giocatore da Barcellona, a maggior ragione adesso, perchè lo puoi gestire, lo ottimizzi e lo metti in campo quando è al top. Con questo non dico che Dybala deve essere ceduto, ma che non può essere Baldanzi il suo sostituto. Io Baldanzi lo manderei un anno in prestito a farsi le ossa come titolare in una squadra tipo il Sassuolo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Perchè questo scetticismo su Ghisolfi? Tutti a dire che con un ds straniero non si vince… Non è il ds italiano che ti fa la differenza, perchè non mi sembra che Petrachi qui abbia vinto qualcosa… La Roma deve tornare agli Strootman preso a 18 milioni e ai Pjanic comprato a 11, quel tipo di acquisto là deve essere il cambio di politica che va operato rispetto ai Renati Sanches…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Quando la Roma ha comprato Abraham ha fatto un investimento che oggi giudichiamo male, ma il primo anno era stato il miglior straniero al pari di Batistuta, si parlava di lui come di un attaccante più forte di Osimhen, poi improvvisamente sembra diventato un bluff.. Però quello è stato un investimento, Lukaku invece è stata la toppa messa all’ultimo momento dopo aver mancato diversi attaccanti…quello non è calcio, è spettacolo… Se l’alternativa a Lukaku deve essere Retegui, allora mi tengo il belga, su questo siamo tutti d’accordo, però non è sintomo di costruzione…Dybala e Lukaku sono la punta dell’iceberg di qualcosa che non ha funzionato e che va cambiata. Questo non vuol dire andare all’opposto e prendere giocatori da Sassuolo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Spalletti ieri era a Trigoria e si è fatto delle foto con i giocatori della Roma, ma non ha voluto che venissero pubblicate. Questo mi fa pensare che sia ancora impicciato… L’ultima di Lukaku all’Olimpico? Il Corriere dello Sport scrive che non verrà fischiato…non capisco…per Belotti, che ha fatto zero gol, c’è stato il tripudio, perchè si dovrebbe fischiare Lukaku?… Pellegrini se non fosse stato capitano della Roma i tifosi lo avrebbero apprezzato come un gran bel giocatore, questo ve lo garantisco. Avrebbe avuto meno critiche…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Non capisco perchè mai l’Olimpico dovrebbe fischiare Lukaku, non è proprio nell’aria, non capisco da dove arriva questa cosa…a parte che io spero che sia un saluto momentaneo, ma comunque prima di fischiare Lukaku bisognerebbe fischiarne prima altri 20… Non vorrei che siano spifferi da Trigoria per far cominciare ad abituare la gente all’addio di Lukaku…Dybala? Speriamo resti, non so, senza Champions…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io per l’attacco penserei a Pinamonti, ovviamente come centravanti di riserva. Lacazette? E’ molto attaccato al Lione, e poi io se fossi Ghisolfi non prenderei giocatori sopra la 30ina e lui va per i 34… Se te lo dessero in prestito, io proverei a prendere Hojlund dal Manchester United…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Un po’ di cautela rispetto alle ambizioni di questa squadra va messa. Mi preoccupa molto il fuoco amico, tipo quei tifosi che chiamano in radio per dire che De Rossi è un allenatore da Salernitana e che ci vorrebbe un tecnico di ben altro spessore visti i disastri che ha fatto alla Spal. Lui alla Spal ha cercato di innalzare il livello, in certi momenti sembrava potesse riuscirci, poi hanno fatto precipitare tutto mandandolo via. De Rossi in questo momento è la certezza alla quale aggrapparci, sotto ogni aspetto: lui non starà qui ad accettare tutto. Possiamo fugare questo dubbio: De Rossi nella sua carriera ha già dimostrato che uomo è. Sa bene che il primo che rischia di rimetterci qualcosa è lui, quindi figuriamoci se accetterà passivamente quello che gli verrà dato. Significa sottostimare lui, e sottostimare i Friedkin…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala è Dybala. Su Lukaku sono d’accordo sul fatto che debba salutare, anche per i costi. Dybala è vero che gioca una parte delle partite, ma è quasi sempre decisivo, anche nelle partite importanti, cosa che non fa Lukaku. Dybala è un talento, senza di lui la Roma perderebbe troppa qualità…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Giusto farsi domande su Dybala, ma la risposta deve essere che deve restare assolutamente alla Roma, continua a essere uno dei giocatori di maggior talento del nostro campionato. La domanda è: se io non ho Dybala, chi ci metto al suo posto? Chi è che mi fa la differenza? Se non hai lui deve prendere un altro, ma è quasi impossibile per la Roma prenderne uno di pari valore. Già il fatto che se ne va Lukaku ti toglie, perdi un punto di riferimento e devi trovare un grande centravanti al suo posto. Se se ne va anche Dybala, il problema non è doppio, ma triplo…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Nessuno discute il valore di Dybala, ancora oggi è il giocatore di maggiore qualità, ma il problema è di andare a valutare nell’ottica della Roma che deve chiedersi se è un investimento che vale la pena fare. Nelle due stagioni ha giocato il 52% del minutaggio, questo significa che una partita su due non ce l’hai. L’anno scorso ad aprile la Roma era terza in classifica, poi lui e Smalling si fanno male e la Roma arriva sesta. Quest’anno è mancato nel momento cruciale della stagione. De Rossi lo terrebbe, ma la società che va verso l’abbattimento dei costi sta riflettendo… Ghisolfi? Tutto lascia pensare che sarà lui il ds. Magari viene qui e compra Lautaro, ma sembra un’indicazione chiara su come si lavorerà: è uno che va scovare talenti… La società va da un lato, che sembra all’opposto di Dybala…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Su Lukaku non ci saranno rimpianti. È arrivato e sembrava il messia, è andato bene all’inizio, poi dopo è calato. Il voto è positivo, però è arrivato in fondo con meno energie. Il suo lo ha fatto, ha sempre dato tutto quello poteva dare. Io non ripartirei da Lukaku, però la Roma lo deve ringraziare. Abraham invece va aspettato…”

