Ecco il Feyenoord, in testa all’Eredivisie: squadra rivoluzionata e gioielli ceduti, la forza è nel collettivo

AS ROMA NEWS – La Roma ritrova il Feyenoord sulla sua strada, a distanza di quasi un anno dalla finale di Conference League che vide il trionfo dei giallorossi a Tiriana grazie a un gol di Zaniolo.

Gli olandesi però sono una formazione molto diversa da quella che affrontarono Pellegrini e compagni in quella storica finale: in estate infatti il club di Rotterdam ha compiuto una piccola rivoluzione cedendo tanti dei pezzi pregiati della sua formazione titolare.

Sinisterra è finito al Leeds per 25 milioni di euro, Senesi è passato al Bournemouth per 15 milioni, stessa cifra che ha sborsato lo United per assicurarsi Malacia. Non c’è nemmeno il bomber della passata edizione della Conference, Cyriel Dessers, passato alla Cremonese in estate.

L’unico talento rimasto in squadra è il turco Orkun Kocku, che sta continuando a dimostrare tutte le sue qualità: per lui 8 gol in campionato e 3 nelle coppe. In attacco invece ora sono Idrissi, esterno marocchino arrivato in prestito dal Siviglia, e Santiago Gimenez i punti di riferimento della squadra di Slot.

Il Feyenoord dunque non ha grosse individualità, ma punta tutto sul collettivo. La rivoluzione operata in estate ha dato a sorpresa degli ottimi frutti: la squadra è in testa all’Eredivisie con tre punti di vantaggio sull’Ajax. In campionato ha perso una sola partita, contro il PSV, sconfitta che risale allo scorso settembre. Da allora il Feyenoord ha ottenuto solo vittorie e pareggi.

In Europa League ha vinto il girone eliminando la Lazio di Sarri, e negli ottavi ha distrutto lo Shakhtar nel match di ritorno dopo l’1 a 1 dell’andata: il 7 a 1 ottenuto in casa parla chiaro sullo stato di salute di questa squadra, che avrà una voglia matta di vendicare la sconfitta subita a Tirana.

Giallorossi.net – G. Pinoli