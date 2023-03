Mou, che capitombolo! Lo Special One protesta, cade, torna in panchina e ride con i suoi giocatori (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – La corsa fuori dalla panchina per protestare, lo scivolone sul prato della Reale Arena, la rovinosa caduta, quindi il ritorno in panchina con tanto di cenno al pubblico.

Show di Josè Mourinho nei minuti finali di Real Sociedad-Roma, quando i giallorossi stavano per portarsi a casa il pass per i quarti di Europa League. Tutto succede quando El Shaarawy viene atterrato sulla trequarti avversaria, senza che l’arbitro ravvisasse il fallo.

Da qui le proteste di Mou, terminate però sul nascere per via della caduta. Rialzatosi immediatamente, il tecnico della Roma dapprima sembra quasi scusarsi con il pubblico per poi tornare a sedersi in panchina e raccontare l’accaduto, scatenando le risate di giocatori e staff.

Questo il video del divertente siparietto: