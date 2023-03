Karsdorp, naso rotto: domani si opera, niente Lazio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una qualificazione con i cerotti. L’unica nota negativa della serata in cui la Roma si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale di Europa League (affronterà il Feyenoord) in casa della Real Sociedad è arrivata da Rick Karsdorp.

Durante il primo tempo della trasferta spagnolo il terzino destro è stato costretto al cambio al 41’ dopo aver subito una pesante botta dall’altro terzino, quello sinistro, Diego Rico. Il laterale ha rimediato un giallo dall’arbitro Kovacs per la volontarietà di andare a colpire Karsdorp, che ha avuto la peggio dopo il contatto ed ha dovuto lasciare spazio a Nicola Zalewski.

L’olandese, tornato nella Capitale con il resto della squadra, si è sottoposto ad alcuni controlli strumentali che hanno evidenziato una frattura al naso per la quale sarà necessaria un’operazione chirurgica, che sarà effettuata domani.

Che non fosse una semplice contusione lo si era sospettato subito, quando Karsdorp si è seduto in panchina con un vistoso tampone nella narice destra. Una brutta notizia per José Mourinho a due giorni dalla sfida di campionato con la Lazio di Maurizio Sarri.

Fonte: iltempo.it