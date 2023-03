ULTIME DA TRIGORIA: Solbakken recupera per il derby, Pisilli ancora con la prima squadra

AS ROMA NEWS – Roma subito al lavoro in vista del derby con la Lazio, in programma domenica prossima alle ore 18.

Come di consueto, i giallorossi sono stati divisi in due gruppi, con coloro che ieri hanno giocato ieri impegnati in palestra e il resto del gruppo in campo per un allenamento con il pallone.

Tornato a disposizione Ola Solbakken: il norvegese ha recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva tenuto fuori contro il Sassuolo e dunque sarà convocato da Mourinho per il derby.

Non ha preso parte alla seduta Rick Karsdorp, dopo il brutto colpo al volto subito durante il match di ieri: l’olandese ha riportato la frattura del setto nasale e dovrà operarsi.

Si sono allenati con la prima squadra anche tre ragazzi della Primavera: Dimitrios Keramitsis, Jordan Majchrzak e Nicolò Pisilli, centrocampista che sembra essere il nuovo “bambino” in rampa di lancio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini