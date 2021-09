Ecco la Mou Cam: lo Special One esulta e poi corre sotto la Sud al gol di El Shaarawy (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Il momento topico dell’incontro, la corsa di Josè Mourinho sotto la Sud, è finalmente stata pubblicata dalla Roma con un video.

Il minuto è il 91 quando Eldor Shomurodov addomestica un pallone volante in area per il destro a giro di El Shaarawy, che manda la palla sul palo e poi in rete.

Nel video si notano quegli istanti vissuti con una telecamera fissa su Mourinho, che prima impazzisce di felicità e poi decide di seguire il resto della panchina sotto alla Curva Sud.

Un momento magico, destinato a restare scolpito a lungo nella memoria del tifo romanista.