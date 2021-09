Roma, a gennaio arriva un centrocampista: Zakaria resta in pole

AS ROMA NEWS – La Roma ha rimandato a gennaio l’acquisto del centrocampista di qualità e sostanza che manca alla squadra, e Tiago Pinto è al lavoro per centrare il rinforzo nel corso del prossimo mercato di riparazione.

Stando a quanto riferisce in questi minuti il portale “Calciomercato.com“, è ancora Denis Zakaria il calciatore che a Trigoria stanno seguendo con maggior interesse.

Il mediano del Borussia M’Gladbach e della nazionale svizzera è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare con i tedeschi.

Per questo la Roma è intenzionata ad avanzare un’offerta per Zakaria, ovviamente ad un prezzo al ribasso vista la sua situazione contrattuale. Mou ha messo in cima alla lista degli acquisti un centrocampista di spessore, e lo svizzero è in pole.

Fonte: Calciomercato.com