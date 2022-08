Ecco la nuova Primavera di Guidi: Volpato, Pagano e Faticanti le “stelle”. Occhi puntati sui due nuovi difensori francesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Esordio in campionato per la nuova Roma Primavera che dopo tantissimi anni cambia guida tecnica con l‘addio di Alberto De Rossi, un’istituzione dentro Trigoria.

La squadra è stata affidata a Federico Guidi, e il gruppo è stato rinnovato: diversi “veterani” della formazione Primavera hanno lasciato Trigoria, chi per passare con i grandi, chi invece per andare a fare esperienza in squadre professionistiche.

In porta, ad esempio, non ci sarà più Mastrantonio, andato alla Triestina per farsi le ossa. Al suo posto Gabriele Baldi. La difesa è stata rinnovata con gli arrivi di due giocatori francesi: Brian Silva e Foubert-Jacquemin, entrambi classe 2003.

Il capitano sarà Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 che nei giorni scorsi ha rinnovato il contratto fino al 2026 e su cui la Roma punta forte per il suo futuro.

Le altre stelline da seguire con attenzione anche in ottica prima squadra sono i difensori Keramitsis e Missori, il fantasista Pagano, e l’ormai noto Christian Volpato, rimasto alla Roma dopo le voci di mercato che lo vedevano coinvolto nell’affare Frattesi col Sassuolo, poi sfumato.

