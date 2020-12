Ecco Ricky il talento: “Il gol è anche per De Rossi”. Il motivo della dedica all’ex capitano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un gol spettacolare come primo da giocatore della Roma non può essere un fatto casuale. Riccardo Calafiori è un ragazzo di appena 18 anni che nella sua breve ma molto promettente carriera ha già dovuto affrontare diverse prove difficili.

Due anni fa, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), sembrava aver compromesso in modo definitivo la carriera quando giocava ancora con la Primavera. Un infortunio tremendo quello occorso a Calafiori, a tal punto da provocare la rottura di tutti i legamenti, del menisco e della capsula del ginocchio sinistro. Chissà quante volte Riccardo deve aver pensato a quell’entrata folle di tal Svoboda nel match di Youth League contro il Viktoria Plzen.

Calendario alla mano, ha perso 11 mesi. Che ripensandoci ora possono sembrare un soffio per un 16enne ma che all’epoca hanno rappresentato invece un’eternità. Un periodo lunghissimo, vissuto tra mille timori e insicurezze. A partire dalla scelta di effettuare l’intervento chirurgico negli Stati Uniti, con un ginocchio tre volte più grande dell’altro, la febbre che lo ha accompagnato nel volo direzione Pennsylvania e l’incertezza di non conoscere il futuro. Il 16 settembre del 2019 è tornato a giocare ma soltanto ieri s’è ripreso tutto con gli interessi.

Calafiori ha illuminato la serata con un sinistro che s’è infilato sotto l’incrocio. Ma a far innamorare i tifosi è stata anche la corsa, accompagnata da quel gesto naturale e spontaneo di prendere la maglia e baciare lo stemma. Poi, nel post partita, è arrivata anche una dedica speciale: “Alla mia famiglia, e al mio amico De Rossi“. Il riferimento è a Daniele, e non del suo ex allenatore Alberto. Il motivo? L’ex capitano e bandiera della Roma, all’epoca dell’infortunio di Calafiori è stato molto vicino al ragazzo. Lo andava a trovare spesso in ospedale e e gli è stato particolarmente vicino nella lunga ripresa a Trigoria.

Del valore di Riccardo sono consapevoli da tempo un po’ tutti. Sia a Trigoria ma soprattutto il suo agente Raiola. Che nei primi incontri per rinnovare il contratto che scade nel 2022 ha sparato alto: oltre un milione. La Roma è ferma alla metà. Spazio e tempo per trovare un’intesa non manca.

Fonte: Il Messaggero