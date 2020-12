“ON AIR!” – BERSANI: “Calafiori malato di Roma, è uno dei nostri patrimoni”, PIACENTINI: “Va blindato immediatamente”, ROSSI: “Il 5,5 a Villar? Cominceremo a parlare ai lampioni”, SAVELLI: “C’è del malanimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma dopo aver preso il gol, fra l’altro al primo tiro in porta, s’è messa là di buzzo buono, ha ripreso a fare quello che stava facendo dall’inizio della partita e gliene ha fatti tre, e poteva farne anche di più. Abbiamo vinto il girone con una serie di statistiche positive. La Roma ha messo in campo una squadra tenendo in considerazione la partita di domenica. Sono contento della serata di ieri, della prestazione e della gestione delle energie. Ora c’è una partita difficile contro una squadra che ha gli stessi punti nostri e dell’Inter. Ma ovviamente se vinciamo, il Sassuolo non sarà una big, mentre se perdiamo sarà una big. Fra l’altro ho letto dei 5,5 a Villar, ma va bene, finiremo a parlare ai lampioni…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma subisce un’azione, una, e oggi leggo bocciature di massa alla difesa giallorossa. Tutto il resto della partita non conta. Questa è la narrazione della Roma… C’è del malanimo, si è deciso a priori che certi giocatori sono scarsi…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Mai pensavo che mi sarebbe diventato antipatico lo Young Boys. Fallosi, fastidiosi, senza parlare di quel Camara… Questo fa sperare che il ko di Napoli sia stato solo un brutto episodio. Certo, il test non è tanto attendibile, c’era troppa differenza. Ma comunque sembra esserci nella Roma uno stato di salute piacevole, ma la partita col Sassuolo sarà durissima perchè non puoi regalare giocatori come Smalling e Mancini. Avete notato che di Mancini non se ne parla? Sono preoccupato…dicono che sta fermo solo qualche giorno…mmm…non mi rende tranquillo, anche vi giuro che non so nulla… Borja Mayoral mi sembra giocatore di calcio, e Dzeko fa un gol di una bellezza…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Sono impressionato dai movimenti di Borja Mayoral, fa salire la squadra molto bene, ma poi si butta sempre dentro… Io voglio bene a Pellegrini, ma gli possiamo chiedere per favore di non battere le punizioni? Tira certe mozzarelle…una roba…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Era da tanto che non mettevamo in radio un gol della Roma, ma oggi lo abbiamo fatto con quello di Calafiori. Facciamo questo omaggio, bentornato a un giocatore romano, romanista, ma soprattutto a un ottimo terzino… Io non sono uno che segue tanto la Primavera, però questo ragazzo si è fatto vedere immediatamente con questi due tiri. Mi è piaciuto il bacio della maglia, che è un gesto vero. Lui ha sacrificato tanto per questa maglia. Sabatini ha devastato il nostro parco giocatori facendo venire ragazzi che poverini non hanno mai avuto una storia, e invece ora esce questo ragazzo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “De Rossi allenatore? Se sarà bravo, prima o poi arriverà…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non aspettiamo troppo prima di blindare il contratto di Calafiori. Sbrighiamoci, perchè sennò diventa più difficile rinnovare un contratto che va rinnovato immediatamente. Penso ci siano tutti i presupposti per farlo, al di là della differenza tra la richiesta di Raiola, uno abbastanza scalto, e quello che offre la Roma. Il bacio sulla maglia del calciatore può essere una buona rassicurazione, anche se magari è stato un gesto emotivo dovuto all’emozione del momento…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Calafiori? Sono quelle storie belle di calcio, di un ragazzo di 18 anni malato della Roma. Abbiamo avuto poche grandi squadre, altrimenti non avremmo vinto solo tre campionati, ma l’avere questi calciatori così attaccati alla maglia rappresenta da sempre il patrimonio di Roma, della Roma e della romanista. E parliamo di giocatori forti. Ma come fai a nasconderti quando ti presenti così…ora deve essere bravo Fonseca a gestirlo, ma anche l’ambiente che deve essere bravo a non bruciarlo. Qui pretendiamo tanto e subito. Serve pazienza, ma il materiale c’è…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Spunti ce ne sono tanti, a cominciare da Calafiori. Quando un calciatore bacia la maglia mi viene sempre da sospettare che ci sia un atteggiamento un po’ ruffiano, ma per Calafiori non ho nessun dubbio. E’ un ragazzo che da tanti anni è alla Roma, è tifosissimo della Roma, e chi segue il calcio giovanile si è messo sempre in evidenza e soprattutto è stato tempestato da questa sfortuna. A un certo punto sembrava che potesse avere difficoltà a tornare a camminare per la gravità dell’infortunio. Il bacio alla maglia non mi stupisce, e mi piacerebbe portare un abbraccio da romanista per restituire l’affetto e il conforto, deve aver passato dei momento veramente brutti… Ora spero che abbia una lunga carriera, e spero nella Roma…”

Franco Melli (Radio Radio): “La bella partita di ieri non è sufficiente per dire che la roma ha ripreso il cammino per obiettivi molto alti, ai confini dello scudetto. E non dico questo per la Roma, ma perchè lo Young Boys non vale di certo le prime squadre del campionato italiano. Il test vero sarà quello di domenica contro il Sassuolo. La partita di ieri ha messo in evidenza dei giovani, e va bene così, ma la riscossa la devi avere contro il Sassuolo… La Roma è leggermente favorita ma qualsiasi risultato che non sia la vittoria porterebbe nuove incertezze. E’ una partita da vincere, ma è un match con quoziente di difficoltà vicino al nove…”

Furio Focolari (Radio Radio): “E’ ovvio che la bella partita di ieri non basta, ma io ho visto cose positive ieri. Ho visto questo ragazzino sfrontato…Calafiori mi ha ricordato Locatelli quando fece quel gol alla Juventus. E poi ho visto Mayoral, che come pensavo è un buon giocatore, è un ragazzo interessante. Anche Villar gioca bene a pallone, anche se ha un peso specifico un po basso. Ma la strada è quella giusta. Certo, domenica c’è una partita impegnativa e c’è poco tempo per recuperare. La coppa Uefa ha questa controindicazione. Il Sassuolo è una squadra importante e ci dirà cosa vorrà fare la Roma da grande. Io non riesco a vedere una favorita nel match d domenica, è sbagliato pensare che le romane siano sempre più forti. Certo, la Roma sulla carta è più forte, ma se il Sassuolo ritrova la sua umiltà e la capacità di far girare palla, diventa pericolosa. E la Roma non avrà Mancini e Smalling. E’ una partita da 1 o 2, più che da X…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho visto una buona Roma, la squadra ha giocato bene, Villar mi piace tanto. E’ bravo per qualità, anche se fatica un po’ in interdizione. Io lo metterei anche più avanti, è un giocatore per gli ultimi 30 metri, ed ha tanto carattere. Diawara fisicamente ha recuperato, Pedro ha fatto un primo tempo ad alti livelli, la sconfitta di Napoli per come è avvenuta è un po’ inspiegabile. Bene anche Mayoral. Ora serve fare il salto di qualità, si deve cominciare a vincere quando si alza l’asticella. Col Sassuolo per me finisce…”

