La crescita di Borja Mayoral: adesso lo spagnolo non è più un semplice “vice Dzeko”

AS ROMA NEWS – La scena la ruba Riccardo Calafiori con quell’eurogol che occupa la prime pagine di tutti i giornali. Ma l’altro grande protagonista della vittoria di ieri è Borja Mayoral, che ha dato altri segnali, e tutti molto importanti, sulla sua crescita da quando è arrivato alla Roma.

La partita dello spagnolo è stata piena: assist, sponde, un gol da attaccante consumato e tante belle giocate per la squadra. E’ vero, lo Young Boys non è il test più probante di questo mondo, ma l’ex Real Madrid aveva già dato segnali molto interessanti anche nelle precedenti partite, risultando decisivo ad esempio nella vittoria col Parma in campionato (e non solo).

Borja Mayoral è un attaccante completo, che forse non aveva convinto all’inizio proprio perchè non era riuscito a mettere in mostra una qualità peculiare: è bravo nel difendere la palla, ma anche nell’attaccare la profondità. E’ un centravanti tignoso, ma anche tecnico, e ha dimostrato di avere anche un discreto fiuto del gol.

Insomma, la Roma sembra aver trovato l’attaccante di cui aveva bisogno: non un semplice vice-Dzeko da far giocare solo e soltanto nei casi di assoluta emergenza, ma un centravanti di livello che può rappresentare un’alternativa di spessore in grado di dare a Fonseca una scelta lì davanti. Senza contare che Borja e Edin potrebbero anche coesistere, formando un interessante e particolare tandem d’attacco.

Giallorossi.net – A. Fiorini