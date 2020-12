Veretout ce la fa per il Sassuolo. Smalling non migliora e resta fuori

NOTIZIE ROMA CALCIO – Chris Smalling è praticamente out anche per Roma-Sassuolo, mentre potrebbe farcela un po’ a sorpresa Jordan Veretout. Molto dipenderà dall’allenamento di oggi, ma la speranza di vedere il nome del centrocampista francese in lista per domenica c’è.

Veretout si è fermato in tempo domenica contro il Napoli: gli esami hanno escluso lesioni, e teoricamente il calciatore potrebbe essere a disposizione. Mandarlo in campo dal primo minuto però può essere un azzardo. Ieri Fonseca ha mostrato ottimismo sul suo recupero in vista del Sassuolo: “Penso che Jordan ci sarà”.

Molto più scarse le possibilità di una convocazione per Smalling: il difensore avvertiva ancora dolore al ginocchio, e l’allenatore ieri nel post partita si è dimostrato scettico sul suo recupero. Lo stop dell’inglese comincia a essere più lungo del previsto, la speranza di Fonseca è di riaverlo di nuovo a disposizione dalla gara col Bologna.

Redazione Giallorossi.net