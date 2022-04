EDICOLA GIALLOROSSA – La Repubblica: “La Roma è piccola come la Conference League”, Corsera: “Gelo con Zaniolo”, Il Messaggero: “Gli strani giorni di Nicolò”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sui quotidiani oggi in edicola l’argomento principale resta Nicolò Zaniolo nonostante la Roma stasera sarà impegnata in una sfida decisiva per la sua stagione sul campo del Bodo/Glimt.

Un trofeo che oggi La Repubblica (E. Sisti) definisce piccolo, esattamente come la Roma. “Né il sintetico né il 6-1, il vero problema è la mentalità“, titola il noto quotidiano. Che scrive: “(…) Fermo restando che nemmeno in Conference League sono previste passeggiate di salute, la Roma deve puntare ad alzare un trofeo. Non importa che sia piccolo. Anche la Roma è piccola. Ma può arrivare sino in fondo (…)”.

Il Corriere della Sera (L. Valdiserri) torna invece sull’ormai abusatissimo tema di questi giorni: “La Roma fra i ghiacci del Bodo, ma il gelo è con Zaniolo“, titola il giornale che all’interno dell’articolo parla di “malessere non solo fisico” del 22 giallorosso.

Il Messaggero (S. Carina) gli va dietro e titola: “Gli strani giorni di Zaniolo“, dove si racconta di come il calciatore “ha preferito non rischiare né a Genova tantomeno a Bodo” e di come Mourinho ami invece i giocatori che non si tirano indietro per acciacchi fisici.

Il giornale romano torna quindi a parlare di cessione e cifre: se la Roma chiederà 60 milioni, non ci saranno acquirenti per Nicolò. “Se invece la Roma si “accontentasse” di 40, la squadra, anzi le squadre, ci sono. Una è la Juventus ma non è la sola“.