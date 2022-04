Solbakken, l’allenatore del Bodo rivela: “La Roma lo vuole, ma l’offerta è bassa”

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Ola Solbakken rischia di essere il grande assente della sfida di stasera: l’attaccante 23enne del Bodo/Glimt è infatti stato colpito dall’influenza alla vigilia del match.

Per lui è probabile dunque il forfait, una notizia pessima per il calciatore, che ci teneva a mettersi in mostra contro la Roma, il club che sembra interessato ad acquistarlo in estate.

Tiago Pinto ha già cominciato a imbastire l’affare, e lo stesso allenatore del Bodo/Glimt non ha nascosto in conferenza stampa l’interesse dei giallorossi per il proprio giocatore.

“La Roma vuole Solbakken? Questa è la conseguenza delle buone prestazioni della squadra. Se vogliono acquistarlo, sanno quanto costa. Le cifre di cui si parla sono un po’ troppo basse“, ha rivelato il tecnico Kjetil Kntusen.

L’attaccante norvegese però andrà in scadenza di contratto a dicembre, e per questo i giallorossi non sembrano intenzionati a sborsare più di 2 milioni di euro.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport