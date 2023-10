EL SHAARAWY: “Approccio perfetto, volevamo far capire subito allo Slavia che non c’era partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Slavia Praga.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Serata perfetta..

“Era l’approccio che volevamo noi e il mister, far capire subito che non c’era partita. Vittoria che volevamo per essere primi nel girone. Siamo soddisfatti della prestazione e della vittoria”.

Com’è giocare con Lukaku?

“Grandissimo attaccante, che fa sponda e fa gol. Mi sono trovato bene con lui come con tutta l squadra, Potevamo fare qualche gol in più ma siamo contenti”.

E’ servita la batosta di Marassi?

“Nei momenti difficili riusciamo a essere squadra, ci compattiamo e cerchiamo di non ricommettere certi errori. La nostra forza è sempre stato il gruppo. C’è ancora tanto da fare”.

Come la vuoi finire questa settimana?

“Dobbiamo avere continuità, domenica c’è una partita importantissima”.