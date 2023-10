ROMA-SLAVIA PRAGA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte lo Slavia Praga per due a zero in un match dominato nei primi minuti e poi controllato senza affanni.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i cechi nel match valido per la terza giornata del girone G di Europa League:

Svilar 6,5 – Chiamato in causa con un paio di interventi non difficilissimi, ma lui risponde presente. Sicuro.

Mancini 6,5 – Gli avversari sono poco tecnici ma dinamici, e lui li riesce a controllare senza particolari affanni.

Llorente 6 – Torna ad agire da centrale di difesa, non ha la dominanza di Smalling, ma se la cava.

Ndicka 5,5 – Cerca di mantenere alta la concentrazione, ma quando viene attaccato mostra ancora dei limiti.

Celik 6,5 – Spinge più del suo dirimpettaio a sinistra, e ogni tanto viene colpevolmente ignorato. Nella ripresa la qualità della sua prestazione si alza di livello. Positivo.

Bove 7,5 – Pronti via, inventa un gol da applausi che cambia subito volto alla partita. Calciatore completo, dinamico, bravo anche con i piedi. Sta crescendo davvero bene. Nel finale di frazione prende una botta e Mou preferisce toglierlo. Dal 46′ Paredes 6 – Si piazza in cabina di regia e regola i tempi di gioco.

Cristante 6,5 – Inesauribile. Gioca l’ennesima partita da titolare, tornando ad occupare inizialmente il ruolo di play e poi quello di intermedio di centrocampo. Si dosa sapientemente in vista dei prossimi impegni.

Aouar 6 – Gli manca ancora quello scatto che lo porterebbe ad un livello più alto. Si batte con intensità, regala quale sprazzo delle sue qualità. Ma va a ancora a intermittenza e cala nel finale. Dall’88’ Cherubini sv – Esordio per questo ragazzo interessante che ha fatto vedere ottime cose in Primavera.

Zalewski 6 – Così così. Si vede pochino. Dal 69′ Karsdorp 6 – Ci mette il fisico per arginare le velleità dei cechi.

El Shaarawy 7,5 – Partenza sprint, con palla rubata a propiziare il gol del vantaggio e poi assist al bacio per il raddoppio di Lukaku. Nella ripresa prova a mettersi in proprio ma la traversa gli dice no. Dal 69′ Belotti 6 – Si batte col consueto vigore, nel recupero ha anche l’occasione per segnare ma il portiere slavo è attento.

Lukaku 7 – Una sentenza. Realizza un gol dei suoi, a spaccare la porta avversaria. Nella ripresa cala sensibilmente, forse già con la testa a San Siro. Dal’82’ Pagano sv.

JOSE’ MOURINHO 7 – Mette in campo una formazione competitiva che ripaga le aspettative con una partenza sprint a spegnere subito le velleità dello Slavia. Quinta vittoria consecutiva della sua Roma, che sembra aver finalmente alzato i giri del motore.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini