ROMA-SLAVIA PRAGA: 2-0 (1′ Bove, 17′ Lukaku). Match senza storia, i giallorossi si prendono il primo posto nel girone

AS ROMA NEWS – Terzo match del girone G di Europa League per la Roma, forse quello più importante per i giallorossi che stasera allo stadio Olimpico affronteranno lo Slavia Praga, squadra che gli contenderà il primato nel raggruppamento.

Chi vince stasera fa un passo importante, forse decisivo, nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale della coppa senza passare per il temibilissimo playoff di febbraio. Lukaku e compagni dovranno cercare di vincere stasera in vista del ritorno a Praga tra due settimane, partita che si giocherà prima del derby contro la Lazio.

I cechi, imbattuti in stagione e schiacciasassi nelle prime partite di Europa League, proveranno a strappare un risultato di prestigio davanti a quasi 70mila spettatori. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e poi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita! La Roma batte lo Slavia Praga per due a zero e vola in testa al girone mettendo una seria ipoteca sul primato nel raggruppamento. Partita senza storia, chiusa in meno di venti minuti grazie ai gol di Bove e Lukaku. Lo Slavia ci ha provato ma mostrando poca qualità specie in fase realizzativa. I giallorossi hanno controllato senza problemi portando a casa una vittoria preziosa, la quinta consecutiva tra coppa e campionato.

91′ – OCCASIONE ROMA! Lancio di Mancini per Belotti che scappa via centralmente, entra in area allargandosi a destra e calcia potente sul primo palo: respinge il portiere avversario!

90′ – Quattro minuti di recupero.

88′ – CAMBIO ROMA: esordio per Cherubini che entra al posto di Aouar.

84′ – Problema per Cristante, che resta a terra.

82′ – CAMBIO ROMA: dentro Pagano, fuori Lukaku.

76′ – Ultimi tentativi dello Slavia, che prova il massimo sforzo: conclusione di Holes dalla lunga distanza, attento Svilar che blocca.

69′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Karsdorp per Zalewski e El Shaarawy per Belotti.

68′ – Ammonito Ndicka per gioco scorretto.

65′ – OCCASIONE SLAVIA: Schranz lanciato in area calcia potente col destro mandando alto!

63′ – PALO ROMA! Non manca mai! Traversa piena di El Shaarawy col destro a giro dal limite dell’area!

61′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy pesca Cristante in area, il centrocampista cerca di scavalcare il portiere avversario con un pallonetto ma Mandous con la punta delle dita riesce a bloccare!

60′ – OCCASIONE ROMA! Celik ruba un bel pallone e serve Lukaku, il belga scarica il sinistro sul primo palo con la palla che esce di poco!

50′ – Slavia che cerca di essere aggressivo in avvio di ripresa, alla ricerca di un gol che possa riaprire il match.

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Paredes al posto di Bove.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui il primo tempo, Roma avanti di due gol. Match subito in discesa per i giallorossi, a segno con Bove (gran destro a giro) dopo pochi secondi. Raddoppia Lukaku con un sinistro poderoso, servito da un ispirato El Shaarawy. Lo Slavia ha provato a rispondere con un paio di iniziative pericolose, ma i cechi si sono dimostrati tecnicamente modesti.

45′ – Tre minuti di recupero.

39′ – OCCASIONE SLAVIA: van Buren approfitta di un errore dei giallorossi per calciare dal limite, Svilar si distende e manda in angolo.

38′ – OCCASIONE ROMA! I giallorossi recuperano di nuovo palla sulla trequarti, El Shaarawy serve Lukaku che controlla male e vanifica una grande chance per chiudere il match! Il belga si dispera e sfoga la sua rabbia colpendo il palo con la pianta del piede.

34′ – OCCASIONE SLAVIA: Schranz ha spazio per entrare in area e tirare in porta, conclusione centrale, blocca Svilar.

23′ – Ammonito Bove per un intervento duro a centrocampo.

17′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! LUKAKU!! Gran palla di El Shaarawy a pescare il movimento di Romelu che entra in area e col sinistro spacca la porta dello Slavia!!

10′ – La Roma ha sbloccato subito il match, lo Slavia non riesce a reagire con i giallorossi che per ora controllano senza affanno.

1′ – GOOOOOOOOOOLLL! BOVE!!! El Shaarawy recupera palla sulla trequarti avversaria, palla al giovane centrocampista che ha spazio e col destro a giro la mette sotto l’incrocio!

0′ – Fischio dell’arbitro, si comincia!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento: torna Llorente al centro della difesa, Cristante si sposta in regia con Paredes a riposo, in attacco spazio alla coppia El Shaarawy-Lukaku.

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Ore 19:00 – Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, i cancelli dell’Olimpico sono aperti. Terreno di gioco che non appare ancora in condizioni ottimali. Tra poco vi comunicheremo le scelte definitive dei due tecnici con gli schieramenti ufficiali.

ROMA-SLAVIA PRAGA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All.: Mourinho (Squalificato, in panchina Foti).

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Belotti, Paredes, Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, D’Alessio.

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Holes, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorley, Dumitrescu; Masopust, Schranz; van Buren. All.: Trpisovsky.

A disp.: Kalar, Sirotnik, Wallen, Tijani, Chytil, Jurecka, Provod, Boril, Ogungbayi, Hromada, Tomic, Jurasek.

Arbitro: Eskas (Norvegia).

Assistenti: Engan e Bashevkin.

IV uomo: Hagenes.

Var: Dankert (Germania).

Avar: Millot (Francia).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini