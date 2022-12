EL SHAARAWY: “Mourinho? Concentrato sulla Roma, speriamo possa restare a lungo”

NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy ha rilasciato le seguenti parole sulle colonne de Il Messaggero circa la possibilità che Josè Mourinho possa lasciare la Roma per diventare ct del Portogallo:

“Con lui non abbiamo mai parlato di questa possibilità, pensiamo che il tecnico sia molto concentrato sulla Roma, sugli obiettivi che abbiamo, sul fare bene qui come lo siamo tutti, come sempre del resto.

È sempre presente, in ogni situazione. Anche da come ci parla nello spogliatoio, nella partita, nel darci le indicazioni giuste. Lo vediamo sereno, lui è una persona di cuore, istintivo, per cui l’importante per lui adesso penso sia la Roma. E tutti noi ci auguriamo che possa rimanere qui a lungo”.

Fonte: Il Messaggero