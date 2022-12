Wijnaldum a tutta: solo segnali positivi in Portogallo, iniziato il countdown

NOTIZIE AS ROMA – Segnali incoraggianti da Gini Wijnaldum, che in questi giorni sta proseguendo il suo programma di recupero dall’infortunio alla tibia.

Il centrocampista, che ieri ha osservato la partita vinta con il Casa Pia da bordo campo, continua a lavorare a parte, aumentando ogni giorno il volume dei carichi di lavoro. Un programma personalizzato suddiviso tra lavoro in campo, palestra e piscina.

Organizzazione e metodo propedeutici per lo staff medico ad avere un riscontro concreto alla fine del ritiro sul reale stato fisico del calciatore. Dal 26 dicembre, giorno del ritorno a Trigoria, si valuterà se iniziare ad aggregare Wijnaldum alla squadra, almeno per porzioni di allenamento in gruppo.

Da Albufeira le sensazioni sono solo positive, con l’olandese che si allena a tutta e smania per tornare il prima possibile a disposizione di Mourinho.

Fonte: Il Tempo