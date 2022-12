Roma, segnali di crescita. E senza Abraham l’attacco crea di più

AS ROMA NEWS – I giornali oggi in edicola promuovono tutti la prestazione offerta ieri dalla Roma contro il Casa Pia, una prova se non altro superiore per concentrazione e intensità a quella offerta contro il Cadice.

Lampi di Roma si sono visti soprattutto nel primo tempo, quando la squadra ha creato diverse occasioni da gol con El Shaarawy, Pellegrini e Zaniolo a ispirarle. L’attacco però continua a sciupare troppo, un vizio difficile da togliere a questa squadra.

La manovra offensiva è apparsa comunque più brillante e imprevedibile senza Tammy Abraham in campo, un segnale che Mourinho potrebbe non ignorare alla ripresa del campionato.

L’inglese, subentrato nella ripresa a preso in giro da Cristante per una punizione calciata alle stelle nel finale di match, rischia di finire in panchina anche contro il Bologna: Mou infatti sta pensando a una Roma con Dybala unica punta.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Il Romanista