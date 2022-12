Non solo Frattesi, la Roma riallaccia i rapporti col Lione per Aouar

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Frattesi. La Roma non si muove solo su un fronte, ma sta cominciando ad aprirne altri per accontentare Mourinho, che ieri si è fatto immortalare mentre guardava il mare (portoghese) d’inverno.

Il tecnico starebbe ancora riflettendo sulle avance della sua nazionale, e a fine stagione, davanti all’ipotesi di un mercato non all’altezza, potrebbe lasciare la Roma. Per questo Pinto sta cominciando a muoversi.

Oltre a Frattesi, per il quale la Roma potrebbe mettere anche Volpato dopo Bove sul tavolo, il general manager ha riallacciato i rapporti con il Lione per Aouar. Lo rivela l’edizione odierna di Leggo.

Il centrocampista francese si libererà a parametro zero in estate, la Roma lo segue già dalla scorsa estate. Ora, dopo un momento di stasi, ha ripreso i contatti con il club francese, che chiede un piccolo indennizzo per liberarlo.

Fonte: Leggo