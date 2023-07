El Shaarawy rinnova, il messaggio sui social: “Ti pare che non torno? Daje Roma” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Manca solo l’ufficialità, ma il rinnovo di Stephan El Shaarawy con la Roma è cosa fatta.

Il Faraone, dopo una trattativa con il club giallorosso, ha firmato il suo nuovo contratto dopo essere arrivato alla scadenza proprio ieri, il 30 giugno.

Sia il giocatore che il club hanno avuto pochi dubbi al riguardo: El Shaarawy ha sempre messo la Roma al primo posto facendosi trovare pronto le volte che Mourinho lo ha chiamato in causa, e Pinto ha condotto la trattativa del suo rinnovo convinto dell’importanza del giocatore nella rosa romanista.

Oggi è arrivato anche lo scambio di messaggi tra la Roma e il giocatore sui social che lasciano chiaramente intendere come il rinnovo di contratto sia ormai cosa fatta. In un video pubblicato dal canale twitter del club giallorosso viene chiesto a Stephan se tornerà a Roma, col giocatore che risponde: “Ti pare che non torno?! Ci vediamo presto. Daje Roma!”