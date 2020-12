El Shaarawy-Roma, c’è la frenata: Tiago Pinto pensa ad altro per l’attacco giallorosso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy aspetta la Roma. Il Faraone, che nel frattempo sta cercando di trovare un accordo con lo Shangai Shenua per svincolarsi, ma al momento l’ipotesi resta difficile.

I giallorossi però nicchiano, dopo che a ottobre il ritorno del Faraone sembrava cosa fatta. I cinesi infatti non vorrebbero cederlo in prestito secco, ipotesi che invece convince la Roma, poco disposta a investire soldi sul calciatore che percepisce uno stipendio da top player.

L’arrivo di Tiago Pinto poi sembra aver frenato gli entusiasmi sul rientro a Trigoria di El Shaarawy: il portoghese preferirebbe semmai piazzare uno dei suoi colpi, magari scovando un talento in giro per il mondo, piuttosto che puntare su un calciatore di 28 anni che non gioca una partita ufficiale da tanto tempo e che andrebbe a gravare in modo serio su un monte ingaggi da snellire.

Al momento la squadra che sembra più interessata al Faraone è la Fiorentina di Daniele Pradè, che invece sembra avere particolare predilezione per l’usato sicuro. Per l’attaccante, che vuole tornare a giocare in Italia, la destinazione viole sembra al momento la più probabile. Sempre che la Roma non cambi idea.

Giallorossi.net – F. Turacciolo