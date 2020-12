L’Inter ci prova per Veretout e gioca la carta Eriksen: secco no della Roma

AS ROMA NEWS – Tentativo andato a vuoto dell’Inter per Jordan Veretout. Il club nerazzurro, in cerca di rinforzi per il centrocampo dopo aver messo sul mercato Eriksen, ha provato a sondare la Roma per il francese.

Lo rivela il sito “Calciomercato.com”. Nelle scorse settimane era circolata l’ipotesi di uno scambio di prestiti che avrebbe coinvolto lo stesso calciatore danese, ormai prossimo a lasciare Milano.

Ma la Roma non ha aperto nemmeno uno spiraglio all’ipotesi: i giallorossi non sono minimamente intenzionati a lasciar partire Veretout, considerato uno dei punti fermi della squadra di Fonseca.

Fonte: Calciomercato.com