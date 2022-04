EL SHAARAWY: “Se giochiamo sempre con questa voglia possiamo lottare per traguardi importanti. La Champions? Ci proveremo fino alla fine”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Napoli-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Diego Armando Maradona:

Che vi siete detti nell’abbraccio a fine partita?

“Che se giochiamo con questa voglia di vincere possiamo ancora lottare per traguardi importanti. Abbiamo giocato una partita tosta, meritavamo qualcosa di più”.

L’effetto Mou?

“Non molliamo mai”.

Importante per te il gol…

“Il gol è sempre importante, ti dà quella fiducia che quando non giochi ti manca. Meritavamo di più, ma il pari ci dà fiducia”.

Questo spirito non vi fa venire voglia di giocare per il quarto posto?

“Ci pensiamo, sì, fino a quando la matematica non ci condanna noi ci proveremo”.