NAPOLI-ROMA: 1-1 (11′ Insigne, 91′ El Shaarawy). I giallorossi riprendono il match dopo un gran secondo tempo

AS ROMA NEWS – Lunedì di Pasquetta di grande calcio allo stadio Maradona: la Roma sfida il Napoli in un match di campionato che si preannuncia ad alta tensione.

I partenopei vengono da un brutto ko interno contro la Fiorentina e non possono perdere altro terreno dalla vetta se vogliono mantenere vivo il sogno scudetto. I giallorossi invece arrivano dall’esaltante 4 a 0 rifilato al Bodo e hanno il morale alle stelle.

La Roma, con una vittoria, si porterebbe solo a tre punti dalla Juventus quarta in classifica, e per questo oggi dovrà tentare l’impresa. Vi lasciamo alle emozioni del match, buon divertimento su Giallorossi.net.

NAPOLI-ROMA, LA CRONACA LIVE

SECONDO TEMPO

98′ – Finita! La Roma pareggia con pieno merito a Napoli, anzi, per quanto visto nel secondo tempo i giallorossi avrebbero meritato i tre punti. Dopo il vantaggio iniziale dei partenopei grazie a un rigore regalato da Ibanez, nella ripresa c’è stata solo una squadra in campo. La Roma trova il gol dell’1 a 1 solo nel recupero, ma poi ha insistito anche alla ricerca del sorpasso. Per il Napoli è addio ai sogni scudetto.

96′ – La Roma sta spingendo, alla ricerca del gol vittoria.

93′ – Pericolosa la Roma in contropiede, Carles Perez sbaglia l’ultimo assist!

91′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! EL SHAARAWY!! Cross di Pellegrini, velo di Felix, assist di Abaham per il Faraone che col destro batte Meret!

90′ – Otto minuti di recupero.

86′ – Si fa male Zaniolo dopo un cambio di direzione: il giocatore chiede subito il cambio ed esce zoppicando. Al suo posto dentro Felix.

84′ – CAMBIO ROMA: dentro Carles Perez, fuori Mancini.

82′ – DOPPIO CAMBIO NAPOLI: dentro Jesus e Mertens, fuori Insigne e Osimhen.

80′ – OCCASIONE NAPOLI: Osimhen in contropiede entra in area e calcia in porta colpendo l’esterno della rete.

78′ – Momenti di caos, espulso Fuzato da Di Bello.

77′ – Zaniolo atterrato in area da Meret, la Roma chiede il rigore. Ma il Var non interviene.

75′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Veretout ed El Shaarawy, fuori Sergio Oliveira e Zalewski.

71′ – Ammonito Zaniolo per proteste: era diffidato, salterà Inter-Roma.

70′ – Ultimi venti minuti: la Roma meriterebbe il pareggio per quello che ha creato, ma paga gli errori sotto porta.

69′ – Gran botta di Zielinski dal limite, palla che esce non di molto ma Rui Patricio c’era.

68′ – DOPPIO CAMBIO NAPOLI: dentro Elmas e Demme, fuori Fabian e Lozano.

66′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini dalla trequarti pesca bene Mancini che di testa batte in porta, palla che esce di poco!

64′ – Ammonito Insigne per proteste.

62′ – Ammonito Lozano. Gli animi si accendono, con il giocatore del Napoli che spinge Zalewski e si becca il giallo.

61′ – OCCASIONE ROMA! Karsdorp pesca benissimo Abraham con un cross al bacio ma l’inglese clamorosamente impatta male di testa e spreca!

58′ – Roma pericolosa: Mancini premia il taglio di Pellegrini che in area si coordina e tenta la battuta in porta, colpendo però male il pallone.

57′ – CAMBIO NAPOLI: problema muscolare per Lobotka, dentro Zielinski.

51′ – Ammonito Zanoli per un intervento in gioco pericoloso su Sergio Oliveira.

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Mkhitaryan, esce Cristante.

PRIMO TEMPO

45′ + 3′ – Finisce qui il primo tempo: la Roma è sotto di un gol. I giallorossi pagano a caro prezzo l’intervento ingenuo di Ibanez che ha causato il rigore che per ora decide la partita. Il pareggio per quanto visto in campo sarebbe stato più giusto, con la Roma che ha anche colpito una traversa.

45′ – Tre minuti di recupero.

45′ – OCCASIONE ROMA! Bello spunto di Zalewski che salta Zanoli, si accentra e prova il destro: conclusione troppo debole, blocca Meret!

39′ – TRAVERSA ROMA! Pellegrini calcia una punizione tesa e forte verso la porta, Osimhen di testa devia il pallone che si impenna e sbatte sul legno!

37′ – Ammonito Koulibaly per un intervento in gioco pericoloso su Zalewski.

30′ – Ora fase più equilibrata del match con la Roma che sta cercando di scuotersi.

21′ – OCCASIONE NAPOLI: azione insistita dopo un errore di Sergio Oliveira in uscita, Lozano arriva al tiro con Rui Patricio che ci mette la manona e la manda in angolo.

20′ – Il gol ha dato fiducia al Napoli che ora gioca più spigliato, la Roma invece ha accusato il colpo e deve riprendersi.

11′ – GOL DEL NAPOLI. Insigne dal dischetto calcia angolatissimo, Rui Patricio non ci arriva.

10′ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. Di Bello ha deciso dopo aver rivisto il contatto al VAR.

9′ – IL VAR richiama Di Bello al monitor: possibile rigore per il Napoli.

6′ – Contatto in area fra Ibanez e Lozano, grandi proteste dei partenopei ma per Di Bello è tutto regolare.

0′ – Fischia Di Bello, comincia Napoli-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DAL MARADONA

Ore 18:00 – La Roma comunica ufficialmente il proprio schieramento: confermato Zaniolo, l’unica novità rispetto all’undici che aveva battuto il Bodo è la presenza di Sergio Oliveira al posto di Mkhitaryan, che rifiata.

Ore 17:50 – Questa la formazione ufficiale del Napoli: Meret; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Fabian Ruiz, Insigne; Osimhen.

Ore 17:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena resa nota in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Ore 17:00 – Due ore all’inizio del match. Cielo sereno sopra Napoli, terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Fabian Ruiz, Insigne; Osimhen. All.: Luciano Spalletti.

A disp.: Idasiak, Marfella, Tuanzebe, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Demme, Elmas, Zielinski, Politano, Ounas, Mertens.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Josè Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Viña, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Mkhitaryan, Diawara, Bove, Carles Perez, Felix, El Shaarawy, Shomurodov.

Arbitro: Di Bello.

Guardalinee: Meli e Valeriani.

Quarto uomo: Sozza.

Var: Di Paolo.

Avar: Ranghetti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini