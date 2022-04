Mou conferma Zaniolo e pensa di riproporre l’undici di coppa. Spalletti ritrova Anguissa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Squadra che stravince non si cambia. Per la sfida di oggi allo stadio Diego Armando Maradona Mourinho pensa di confermare in blocco l’undici che ha distrutto il Bodo/Glimt giovedì scorso.

Difficile per il tecnico pensare a qualche cambio, considerando che i giocatori hanno avuto quattro giorni per recuperare dalle fatiche di coppa. Le uniche possibili novità sono rappresentata da Kumbulla in difesa e Sergio Oliveira a centrocampo, ma difficile trovare qualcuno che possa restare fuori per fargli spazio.

Cristante infatti si sta dimostrando insostituibile in mezzo al campo, mentre Mkhitaryan e Pellegrini sono vitali per il gioco offensivo della squadra. Anche il baby Zalewski sembra non avere più rivali a sinistra: Vina non ha la qualità di gioco del polacco, ed El Shaarawy parte ormai dietro nelle gerarchie del tecnico.

Anche Spalletti ha l’imbarazzo della scelta: solo Di Lorenzo non è a disposizione del tecnico toscano. Rientra Anguissa dopo il turno di squalifica. In attacco spazio a Osimhen supportato da Lozano e da capitan Insigne.

Queste dunque le probabili formazioni di Napoli-Roma:

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mhkitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini