Roma, è il momento del tutto per tutto

AS ROMA NEWS – Pasquetta di grande calcio per i tifosi romanisti, che questa sera alle 19 siederanno davanti a tv e radio per seguire la partita della Roma al Maradona di Napoli, essendo la trasferta ancora vietata ai giallorossi.

Mourinho ha preferito vivere la vigilia in silenzio: niente conferenza stampa prepartita, il mister si è fatto vedere ieri solo perché impegnato a consegnare un mazzo di fiori davanti al murale di Diego Armando Maradona, ai quartieri spagnoli. Un gesto molto apprezzato dai tifosi napoletani.

La sfida di oggi si preannuncia particolarmente vibrante e carica di significati per entrambe le squadre. Gli azzurri di Spalletti si giocano il titolo e dopo il ko interno con la Fiorentina non possono permettersi altri passi falsi. La Roma di Mou invece deve difendere il quinto posto, anche se il pari interno della Juve contro il Bologna sembra aver riaperto qualche speranza per il quarto posto: con una vittoria Abraham e compagni si porterebbero a soli tre punti dalla zona Champions.

Un’occasione ghiotta quanto difficile: i giallorossi dovranno scendere in campo questa sera per tentare il tutto per tutto, senza fare calcoli: una vittoria di prestigio contro il favorito Napoli potrebbe cambiare improvvisamente il volto di una stagione che sembrava destinata a un finale modesto.

Il morale nello spogliatoio romanista è molto alto dopo il 4 a 0 rifilato al Bodo davanti a un Olimpico in festa. La squadra si sente forte, e pensa davvero di poter tentare l’impresa contro Osimhen e compagni. Inoltre Mourinho ha a disposizione tutta la rosa, Spinazzola compreso, e questo aspetto potrebbe essere decisivo per il rush finale di stagione.

Ora le aspettative della piazza cominciano a farsi più ambiziose, e la Roma dovrà confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite. Fare risultato contro il Napoli non sarà per niente facile: il livello rispetto alla gara di coppa si alzerà drasticamente, così come l’intensità di gioco. Per questo Mou si affiderà di nuovo agli strappi di Zaniolo, carico dopo la tripletta contro il Bodo. Per la Roma è il momento di tentare l’all-in.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini