Il Leicester sconfitto in Premier: il Newcastle lo batte 2 a 1 in casa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Strappata la qualificazione alla semifinale di Conference League dove affronterà la Roma, il Leicester non si ripete in campionato.

A Pasqua la Premier League non cambia programmi e le big inglesi vanno in campo, compresi i prossimi avversari dei giallorossi in Europa, che perdono nel finale in casa del Newcastle.

Sblocca il match Lookman al 19′, alla mezz’ora il pari dei padroni di casa firmato da Bruno Guimaraes, che si ripete al 95′ per la doppietta personale e la vittoria del Newcastle.