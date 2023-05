EL SHAARAWY: “Sprecata una grande occasione. Rinnovo? La società sa quale sono le mie intenzioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Salernitana.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

A che punto è la tua condizione a 9 giorni da Budapest?

“Condizione buona, non ancora al 100%. Sono contento di essere tornato e di aver ritrovato il gol anche se non è servito a far vincere la partita”.

Come gestire questa attesa per la finale?

“La Champions dovrebbe passare anche dal campionato. Oggi era una grande occasione, adesso la corsa si fa più complicata. Avevamo l’occasione per agganciare il Milan ma così non è stato. La vittoria in coppa renderebbe tutto più semplice. Non dobbiamo buttarci più, senza mollare”.

Qual è la situazione legata al tuo futuro? A giugno scade il tuo contratto:

“Sì, non manca tanto alla scadenza del contratto, a fine campionato e dopo la finale ci sederemo a parlare per il rinnovo. La società sa quali sono le mie intenzioni. Ora però sono concentrato sulle partite che mancano e sul finale di stagione”.

Come sta vivendo questo momento Belotti?

“Un po’ scontento come quando ogni attaccante non riesce a trovare il gol. Però è un giocatore che da sempre tutto. Il gol per l’attaccante è la cosa più importante, ma magari ci darà il gol più importante (in finale di Europa League, ndr)”.

Come sta Dybala?

“Con la caviglia non sta molto bene, sta cercando di recuperare al meglio per la finale. Ci auguriamo di ritrovarlo settimana prossima, per noi è super importante”.

Cosa vi ha detto Mourinho prima della partita a Leverkusen?

“Ti motiva in una maniera incredibile, riesce a entrarti dentro e ha una grande empatia con tutti, anche con lo staff. Ha la capacità di unire tutti e far dare il massimo. Quello che è successo soprattutto lo scorso anno, siamo riusciti a creare un’atmosfera magica anche col pubblico. Da qui alla fine non molleremo di un centimetro e cercheremo di fare la storia”.