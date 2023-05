PAULO SOUSA: “Abbiamo messo la Roma in grossa difficoltà. Finita la partita con tre attaccanti, volevo vincere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei campani ai microfoni dei giornalisti:

La partita?

“Abbiamo forzato la Roma a cambiare modulo perché hanno capito che erano in grossissima difficoltà, non solo con il gol ma anche con il gioco. Qui dobbiamo crescere come squadra. Venire qui all’Olimpico, con questo pubblico, dobbiamo crescere nel senso che dobbiamo imparare a gestire il risultato con il pallone. Abbiamo finito con 3 attaccanti perché volevamo vincere, questa è la mia mentalità, ovunque andiamo possiamo competere. Qui si può crescere. Abbiamo preso due gol su calci piazzati, abbiamo concesso pochissimo. Anche quando l’avversario spinge, si deve rimanere concentrati e mantenere il possesso palla”.

Sul gol di Candreva?

“I centrali della Roma sono molto forti sul gioco aereo, soprattutto verticale. Abbiamo provato tanti tagli, movimenti di rottura. Li abbiamo attratti per creare profondità, Lassana sta migliorando nella costruzione. Sta diventando un giocatore importante, non più solo di quantità. Ha fatto un lancio lungo per Candreva, è migliorato nei passaggi. A poco a poco, tutti i giocatori capiscono che possiamo avere un gioco che può avere un controllo sugli avversari”.

Hai valorizzato molto Kastanos, qual è il suo ruolo?

“Per me è più un interno che un quinto. Ha capacità di interazione con Candreva, hanno capacità di possesso e palleggio. Entrando dall’esterno all’interno, per poter far assist e per poter calciare, significa avere un uomo in più che dà palleggio. Sta lavorando molto sulla fase difensiva ed è una gioia averlo perché è sempre disponibile”.