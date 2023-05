ROMA-SALERNITANA 2-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un pareggio inutile per la Roma, fermata all’Olimpico dalla Salernitana per 2 a 2. Il punto rende praticamente impossibile raggiungere il quarto posto in campionato, il Milan ora dista 4 punti a due partite dalla fine e anche l’Atalanta è sopra.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i campani nel match di campionato:

Rui Patricio 5,5 – L’unica conclusione in porta del primo tempo è un lob splendido e imparabile di Candreva. Nel secondo Dia lo batte con un colpo di tacco.

Bove 6 – Schierato prima come braccetto di destra nella difesa a tre e poi da terzino nel 4-2-3-1. Fa il possibile in un ruolo che conosce poco.

Smalling 5,5 – Torna in campo per riprendere il ritmo partita. Non è il solito Smalling, e si vede in occasione del gol del raddoppio campano.

Ibanez 5,5 – Non attentissimo su Candreva in occasione dell’uno a zero, anche se le responsabilità principali non sono sue. Gli viene annullato un gol dal VAR. Dal 46′ Llorente 6 – Entra in campo per riprendere minuti e confidenza col campo.

Zalewski 5 – Parte prima come esterno destro, poi si sposta a sinistra come terzino di una difesa a quattro. Egoista. Ci prova con una di conclusioni dalla distanza, tutte sbagliate, così come i cross in area.

Camara 6 – Non è la sua partita ideale: la Roma va sotto e lui fatica a creare gioco. Ma il dinamismo e l’atteggiamento propositivo sono apprezzabili. Dal 74′ Cristante 5 – Ha la palla della partita, sceglie la soluzione sbagliata.

Tahirovic 5 – Deludente. Toppo timido e impacciato, si limita a passaggi al giocatore più vicino. Dal 46′ Matic 7 – Giocatore di caratura diversa. Segna il gol che aveva riacceso le speranze, purtroppo non basta.

El Shaarawy 6 – Sbaglia la diagonale, permettendo a Candreva di battere in porta. Si riscatta nella ripresa segnando il gol del momentaneo 2 a 2.

Winnaldum 5 – Sembra essere tornato il giocatore visto dopo l’infortunio alla tibia, quando appariva un corpo estraneo alla squadra. Dal 68′ Abraham 5,5 – Qualche sponda aerea a vantaggio dei compagni e poco altro.

Solbakken 5 – Troppi errori tecnici. Dal 46′ Pellegrini 6,5 – Impatto positivo sul match, dai suoi piedi nascono le occasioni migliori della squadra.

Belotti 4,5 – Non si sblocca. Prestazione anonima, senza squilli né qualità. Come se non bastasse, ci mette il suo per impedire alla squadra di segnare, respingendo un tiro nello specchio di Zalewski e colpendo la palla con la mano in occasione del gol (annullato) di Ibanez.

JOSE’ MOURINHO 5 – La Roma B mandata in campo nel primo tempo è un mezzo disastro. Nella ripresa sistema le cose, ma non basta alla squadra per ribaltare la partita. Il pari di oggi è un risultato sanguinoso per la corsa al quarto posto. La Champions ora passa tutta dalla finale di Budapest.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini