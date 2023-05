MOURINHO: “Mai parlato di Champions, con 7 milioni di mercato sarebbe più di un miracolo. I dieci punti alla Juve? E’ uno scherzo. Dybala sta male. Bravo Pairetto…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Salernitana.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di campionato giocata questa sera allo Stadio Olimpico.

JOSE MOURINHO A DAZN

Roma un po’ scarica nel primo tempo, meglio nella ripresa. Cosa le lascia questo pari?

“Hai ragione, primo tempo con poca intensità e concentrazione. Magari per i tanti cambi, e la colpa è mia, ma la situazione non è facile. C’è una finale e tanti giocatori stanchi. Ci sono cambi obbligati, già accordati prima della partita. Non è facile fare questa gestione. Partita difficile, la Salernitana ha giocato la finale della Champions, ma non è una critica, è una cosa che mi piace, e ha fatto bene. Pairetto bene come sempre, fa sempre il suo lavoro bene. Non è il risultato che volevamo. La finale è più importante delle due partita di campionato.

I dieci punti alla Juve?

“Per me è uno scherzo. Per noi e per tutti questa situazione dei punti a due gare dalla fine…se mi dicono questo prima di Monza o Bologna, sicuramente il nostro approccio al campionato sarebbe stato diverso. A sapere che la Juve prendeva i punti e che la nostra migliore era mettere tutto sulla Uefa, è quello che abbiamo fatto. Mi dispiace per loro, ma a livello del campionato cambia qualcosina. Ma preferisco dire che mi dispiace per i professionisti che hanno fatto i punti sul campo e pagano perchè dirigenti e società hanno sbagliato”.

Ha compromesso il campionato?

“Secondo me sì, ma non voglio dire altro. Preferisco dire che mi dispiace per i professionisti che lavorano come me e che pagano non lo so, per i dirigenti”.

Come sta Dybala?

“Male”.

E tra 10 giorni?

“Non lo so”.

È ottimista?

“No”.

Gli altri come stanno?

“Smalling ha giocato 90 minuti, come El Shaarawy, Gini 80. Non so se Camara si è fatto male o era stanco. Celik sta benino, vediamo Spinazzola”.

Con la Fiorentina è un allenamento?

“Un allenamento serio. Faremo più cambi, ma giocheremo con serietà”.

L’Inter ce la può fare nella finale di Champions? 13 anni fa vinceva lei con i nerazzurri…

“La mia ormai è storia, ora tocca a loro fare la storia”.

JOSE’ MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Un commento sulla partita e un aggiornamento su Dybala.

“Su Dybala devi chiedere alla stessa persona che ti ha dato la formazione alle 12, se hai una spia che ti dà la formazione puoi chiedere alla stessa spia. La partita è stata difficile, contro un avversario che ha giocato la finale di Champions League e non è una critica, bisogna giocare sempre così. Loro non avevano bisogno di punti ma avevano bisogno di essere professionisti, io non ho giocato con questo atteggiamento. Noi tanti cambi, sappiamo che quando facciamo cambi non cambiamo l’onestà, i princìpi di base di questa squadra, onestà, serietà e umiltà, ma cambia a livello di qualità. Nel secondo tempo abbiamo fatto le sostituzioni e la squadra è migliorata. Abbiamo vinto il secondo tempo 2-1 e perso il primo 1-0. Meritavamo forse qualcosa in più, ma loro meritavano il pareggio per l’atteggiamento”.

Quanto è ulteriormente difficile giocare una finale europea giocandosi la stagione in 90 minuti?

“Chi ha parlato della Champions come un obiettivo per la Roma? Io no, sicuramente. Cerco di essere sempre onesto, non mi piace vendere fumo, non ho mai detto che la Roma fosse candidata alla Champions, quando competi contro questo tipo di squadre che abbiamo davanti sarebbe irresponsabile parlare di Champions. Non ne ho mai parlato. Non parlo delle squadre che abbiamo eliminato noi, ma anche delle squadre che sono state eliminate in generale: Arsenal, Manchester United, Barcellona, Juventus, un numero quasi infinito di squadre top. L’unica cosa che mi gioco nella finale è la finale. Ci sono allenatori, giocatori, club, che giocano una finale europea nella vita e sono fortunati, immagina noi a giocarne due di fila, questo per me è una grande stagione, diventa storica al di là di quello che succederà. Ma voglio giocarla”.

Tiago Pinto ha parlato esplicitamente di Champions.

“Problema suo. Siamo amici, tanto amici, possiamo avere opinioni diverse. Noi possiamo fare la storia e vogliamo continuare a farlo, ma la Champions con 7 milioni di euro di mercato non è storia e non è neanche un miracolo, è Gesù Cristo che è venuto a Roma e ha fatto una passeggiata in Vaticano”.

È questa differenza di vedute che può portare all’addio?

“Addio per due giorni di vacanza, devo prendere un aereo. Ciao ciao”.