La Roma butta via il quarto posto

AS ROMA NEWS – La Roma perde l’ultimo treno per la Champions e spreca l’occasione di tenere vivo un campionato che, con il pareggio di ieri, può ritenersi di fatto già concluso.

Una giornata particolare quella vissuta dal popolo romanista: si parte con la festa a Trigoria, e si finisce con la delusione per un risultato amaro che condanna la squadra a giocarsi il tutto per tutto il prossimo 31 maggio a Budapest.

In mezzo una partita strana in un Olimpico innaturale, dove la Sud resta in silenzio per protesta (vietato l’ingresso nello stadio di uno striscione per Roberto Rulli) lasciando campo aperto al tifo bollente degli ospiti, che avevano riempito lo spicchio dei distinti riservati ai campani.

La gestione della rosa in vista della finalissima contro il Siviglia spinge Mourinho a mandare in campo una Roma nuovamente stravolta nell’undici: Bove parte in difesa, poi gioca da terzino destro, a centrocampo spazio alla coppia non proprio da sogno formata da Tahirovic e Camara, mentre in attacco ci si affida a Solbakken e Belotti. Il risultato è un primo tempo intriso di mediocrità. La Salernitana lo chiude in vantaggio con una magia di Candreva che approfitta di un posizionamento errato di El Shaarawy per entrare in area indisturbato e battere Rui Paricio con un lob da applausi.

Nella ripresa Mou decide di rimettere a posto le cose: dentro Lllorente, Matic e Pellegrini per Ibanez, Tahirovic e Solbakken. La Roma appare subito trasformata, e trova l’immediato pareggio col Faraone, che si fa perdonare la disattenzione del primo tempo. La Roma sembra destinata a fare sua la partita, ma i campani rimettono il naso avanti alla seconda occasione della partita: Piatek riesce a controllare il pallone in area senza che Smalling lo attacchi e a mettere in mezzo per Dia, rimpallo fortunoso e colpo di tacco in caduta dell’attaccante ospite per il nuovo vantaggio della Salernitana.

Il gol taglia le gambe alla Roma, che appare stanca e sfiduciata. La squadra non molla, e cerca in tutti i modi la giocata che riaccenda le speranze, ma paga l’assenza di un attaccante in grado di buttarla dentro: disastrosa la prova di Belotti, ormai in piena crisi mentale oltre che tecnica, modestissimo Solbakken, tutt’altro che esaltante Abraham nei minuti giocati.

E allora ci pensa il solito Matic a scaricare il destro che vale il 2 a 2 a pochi minuti dalla fine. L’ultima occasione della partita ce l’ha Cristante, che liberato in area sceglie di anticipare la battuta a rete con un colpo di testa fiacchissimo, sprecando la palla gol più nitida di tutto il secondo tempo.

Il fischio finale di Colombo è una condanna: la Roma deve dire addio al quarto posto, ormai praticamente impossibile da raggiungere. Oltre al Milan, distante 4 punti a due partite dal termine, ora sopra ai giallorossi c’è anche l’Atalanta. “Se avessimo saputo della penalizzazione della Juve prima del Bologna o del Monza, forse avremmo avuto un approccio diverso a quelle gare”, l’amara riflessione di Mou a fine partita.

L’impressione è che la Roma abbia fallito troppe occasioni in campionato, buttando via un quarto posto che era alla portata. Ora resta solo l’Europa League: la finalissima di Budapest contro il Siviglia sarà una partita da cuori forti. La posta in palio sarà altissima.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini