Roma col problema attaccanti. E Dybala preoccupa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Senza Dybala è una Roma che perde quasi tutto il proprio potenziale offensivo. Degli altri attaccanti solo El Shaarawy dimostra di avere una certa confidenza con il gol. Per il resto è notte fonda.

Belotti sembra clamorosamente destinato a chiudere il suo campionato con zero gol all’attivo: gli restano solo le partite contro Fiorentina e quella interna contro lo Spezia per provare a evitare il record negativo. Ma la sua astinenza è preoccupante, quanto impattante sui risultati stagionali della Roma.

Stesso discorso per Abraham, che ha segnato qualche gol in più del collega di reparto, ma giocando più partite in campionato. Dall’inglese era lecito attendersi molto di più visto l’investimento fatto due anni fa: dopo la stagione esaltante vissuta all’esordio in giallorosso, Tammy sembra aver compiuto un percorso inverso a quello atteso.

Resta solo Dybala, l’unico attaccante in grado di fare la differenza nella Roma: i suoi gol hanno ribaltato partite che sembravano segnate, ma poi il colpo durissimo di Palomino in quel maledetto Atalanta-Roma di un mese fa rischia di cambiare la storia della Roma in questa stagione.

L’argentino non è più riuscito a tornare in campo in condizioni decenti: il dolore alla caviglia lo ha accompagnato continuamente. Dybala è sceso in campo nell’andata di Roma-Bayer per l’ultimo quarto d’ora finale, dimostrando di essere lontanissimo dalla forma migliore. Dopo di allora solo panchina e tribuna.

Ieri alcuni giornali lo davano per titolare, e invece l’argentino è stato costretto a dare forfait: la caviglia fa ancora male, e gli impedisce di compiere dei movimenti naturali in campo. Il rischio di una ricaduta, o di un infortunio muscolare, è molto alto in queste condizioni. Per questo Mourinho ieri ha preferito spedirlo in tribuna.

“Dybala sta male. Se sono ottimista per Budapest? No“. Le parole dello Special One sono una mazzata terribile per la Roma, che della Joya ha un bisogno disperato. Il tempo che separa l’attaccante dalla finalissima con il Siviglia è sempre più sottile. La sua presenza ora non è più così scontata. E sarebbe una perdita pesantissima per questa Roma.

Giallorossi.net – F. Turacciolo