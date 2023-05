Tiago Pinto può dire addio, la Roma ha scelto Modesto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se il futuro di Josè Mourinho dentro la Roma non è ancora chiaro, altrettanto incerto è quello di Tiago Pinto, accostato con insistenza a diversi club della Premier League in questi ultimi giorni.

E così la Roma sembra essere già a caccia di un nuovo general manager dell’area sportiva: il nome individuato dal club capitolino, rivela l’edizione odierna de La Repubblica, è quello di Francois Modesto.

Il francese ha un profilo internazionale già strutturato e l’età giusta per ricoprire il ruolo all’interno della Roma: i Friedkin hanno dimostrato di volersi affidare a gente giovane nei posti chiave della dirigenza.

A soli 45 anni, Modesto ha già vinto un campionato con il Nottingham Forest (in Championship) e quest’anno ha stupito tutti con il Monza, club neo promosso ora all’ottavo posto in classifica del quale dirige l’area tecnica.

Fonte: La Repubblica